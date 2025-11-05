وزیر حملونقل اقلیم کوردستان در کنفرانس پارلمان اروپا درباره همزیستی مسالمتآمیز سخنرانی کرد
آنو جوهر، وزیر حملونقل و ارتباطاتِ اقلیم کوردستان و دبیرکلِ ائتلافِ مسیحی، در کنفرانسی ویژه دربارهی وضعیتِ خاورمیانه و تاثیراتِ آن بر اروپا در پارلمانِ اروپا شرکت کرد و در آن به همزیستیِ مسالمتآمیزِ چنددینی و چندملیتی در اقلیم کوردستان پرداخت.
روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴)، آنو جوهر با انتشارِ بیانیهای اعلام کرد که به دعوتِ کنفدراسیونِ دیاسپورای کوردستانی، در بروکسل و در پارلمانِ اروپا، در کنفرانسی مهم دربارهی وضعیتِ خاورمیانه و تاثیراتِ آن بر اروپا شرکت کرده است. در این کنفرانس، دلاور آژگهیی، نمایندهی اقلیم کوردستان در اتحادیهی اروپا، و رحیم رشیدی از کنفدراسیونِ دیاسپورای کوردستانی نیز حضور داشتند.
در این بیانیه آمده است که در بخشِ مربوط به سیاستهای مثبتِ حقوقِ اقلیتها، شیفا بارزانی، سرپرستِ کنفدراسیونِ دیاسپورای کوردستانی، سخنرانیِ خود را ارائه کرد. پس از آن، وزیر حملونقل و ارتباطات و دبیرکلِ ائتلافِ مسیحی، سخنرانیِ خود را دربارهی واقعیتِ همزیستی و صلح تحتِ رهبریِ بارزانی ارائه داد.
او همچنین به چگونگیِ تجلیِ این سیاستِ همزیستی در اقلیم کوردستان در برنامهی کابینهی نهمِ دولت، با پیگیری و حمایتِ مستمرِ مسرور بارزانی، نخستوزیرِ اقلیم کوردستان، اشاره کرد.
در پایان، وزیر حملونقل بر پایبندیِ خود به همزیستیِ چنددینی و چندملیتی تاکید کرد.