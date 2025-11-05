رئیس‌جمهور ترکیه از پیشنهاد «دم پارتی» برای قرائت سخنرانی عبدالله اوجالان در خصوص خلع سلاح پ‌ک‌ک در پارلمان حمایت کرد و بر پایبندی به تصمیمات قضایی تأکید نمود

4 ساعت پیش

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که ترکیه وارد مرحله‌ی جدیدی از روند صلح شده است. او در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی) گفت که هفته‌ی گذشته گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای با رهبران ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها (دم پارتی) داشته است.

اردوغان افزود که «دم پارتی» پیشنهاد کرده است سخنرانی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، درباره‌ی خلع سلاح این گروه در کمیسیون پارلمانی ترکیه قرائت شود. رئیس‌جمهور ترکیه از همه‌ی طرف‌ها خواست تا در این نشست شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد روند صلح به نقطه‌ی عطفی رسیده است، اظهار داشت: «همه‌ی ما باید گام‌های مسئولانه برداریم و به وظایف خود عمل کنیم.» اردوغان تأکید کرد که در این روند، به نظرات و دیدگاه‌های همه‌ی طرف‌های ذی‌ربط، حتی آن‌هایی که ایده‌های متفاوتی دارند، اهمیت می‌دهند.

پایبندی به احکام قضایی در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش

رجب طیب اردوغان در پاسخ به اظهارات دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ‌ه)، درباره‌ی آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، هم‌رئیس پیشین ه‌د‌پ‌ه، به خبرنگاران گفت: «ترکیه کشوری است که قانون در آن حاکم است و ما به هر تصمیمی که قوه‌ی قضائیه بگیرد، پایبند خواهیم بود.»

دولت باغچه‌لی روز سه‌شنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آبان ۱۴۰۴) در نشست فراکسیون حزب خود در پارلمان ترکیه، درباره‌ی روند جدید صلح و آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و صلاح‌الدین دمیرتاش سخن گفته بود.

دیدار هیئت «دم پارتی» با اوجالان

صبح همان روز سه‌شنبه، «دم پارتی» در بیانیه‌ای نتایج دیدار هیئت خود با عبدالله اوجالان را منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، نشست میان هیئت «دم پارتی» و اوجالان «بسیار مثبت» بوده و حدود سه ساعت به طول انجامیده است. در این دیدار، دو طرف درباره‌ی چندین موضوع، از جمله آخرین تحولات مربوط به روند جدید صلح در شمال کوردستان و ترکیه، گفت‌وگو کرده‌اند.

هیئت امرالی (نام زندان اوجالان) چندین نکته‌ی مهم را مطرح کرد که در آن بر راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مسئله‌ی کورد و تقویت روابط میان کوردها و ترک‌ها تأکید شده است. همچنین برای پیشبرد روند صلح، بر لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های تاریخی و جامعه‌شناختی تأکید شد.

این هیئت تصریح کرد که گام‌ها باید به گونه‌ای برداشته شوند که مشکلات کنونی را نیز در بر بگیرند و راه را برای یک راه‌حل جامع هموار سازند. همچنین درخواست شد که مسئله‌ی کورد با همه‌ی ابعادش در چارچوب قوانین جمهوری ترکیه جای گیرد. بدین منظور، پیشنهاد ایجاد یک روند گذار قوی به عنوان مبنایی برای راه‌حل قانونی و قانون اساسی ارائه شد. این گام برای تقویت جمهوری دموکراتیک و تضمین حقوق ضروری دانسته شده است.

در چارچوب تلاش‌ها برای حل مسئله‌ی کورد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴) برای سومین بار از هیئت «امرالی» حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) استقبال کرده بود.