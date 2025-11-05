سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو از توسعه‌ی زیرساخت‌ها در این منطقه خبر داد

2 ساعت پیش

گوهدار شیخو، سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، یک ورزشگاه ورزشی در شهرستان باتیفا احداث خواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد که تلاش می‌کنند در آینده چندین زمین بازی کوچک دیگر در اطراف این ورزشگاه فوتبال بسازند.

سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو افزود که امروز سنگ بنای چندین پروژه‌ی خدماتی دیگر در باتیفا، شامل پروژه‌های راه‌سازی، برق و آبرسانی، نیز گذاشته شد.

شیخو با اشاره به طبیعت زیبای شهرستان باتیفا، تأکید کرد که در آینده خدمات بیشتری به این شهرستان ارائه خواهد شد.

شهرستان باتیفا چهار سال است که به شهرستان تبدیل شده و از آن زمان تاکنون خدمات زیادی به این منطقه ارائه شده است. این شهرستان به دلیل طبیعت زیبا و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز خود شناخته شده و یک مرکز مهم کشاورزی و گردشگری است.