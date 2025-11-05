ریبر احمد: امنیت و آرامش اقلیم کوردستان به رونق اقتصادی منجر شده است

عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که کابینه‌ی نهم دولت اقلیم، با وجود همه‌ی موانع، بخش عمده‌ای از مشکلات شهروندان را حل کرده و امنیت، عامل اصلی توسعه‌ی اقتصادی بوده است

3 ساعت پیش

ریبر احمد، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) در یک نشست گسترده‌ی مردمی با اعضا و کادرهای این حزب در شهر اربیل، به تشریح دیدگاه‌ها و دستاوردهای پارت پرداخت.

ریبر احمد در این نشست مردمی، بر اهمیت قدرت پارت دموکرات کوردستان در بغداد برای دفاع از حقوق قانون اساسی مردم کوردستان تأکید کرد. وی دوره‌ی آتی پارلمان عراق را برای پافشاری بر اصلاح نقض‌های قانون اساسی در قبال حقوق کوردستان و اجرای ماده‌ی ۱۴۰ و سایر مواد قانون اساسی، که به ایجاد عراقی فدرال و باثبات برای همه‌ی شهروندان منجر می‌شود، بسیار مهم دانست.

او همچنین به دیدگاه بارزانی و رهنمودهای او برای نامزدهای پارت اشاره کرد که باید پس از پیروزی، نماینده‌ی مردمِ محروم باشند و از حقوق همه‌ی شهروندان دفاع کنند.

دستاوردهای کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان

ریبر احمد به پروژه‌های خدماتی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی اشاره کرد و گفت: «با وجود همه‌ی موانع داخلی و خارجی و قطع بودجه، بخش مهمی از مشکلات اساسی شهروندان مانند برق، آب و راه‌سازی حل شده است. همچنین پروژه‌های راهبردی برای حفاظت از شهروندان در برابر سیلاب و ذخیره‌ی آب برای حمایت از کشاورزی و کاهش پیامدهای تغییر اقلیم اجرا شده‌اند.»

وی تأکید کرد که تأمین امنیت، آرامش و اطمینان برای شهروندان توسط دولت اقلیم کوردستان، به رونق اقتصادی و افزایش سطح اطمینان و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی منجر شده است. احمد افزود که آرامش و ثبات، نتیجه‌ی همکاری و تلاش شبانه‌روزی نیروهای امنیتی و پیشمرگه، همراه با هماهنگی، هوشیاری و همکاری مستمر شهروندان است.

در پایان این نشست، بر لزوم مشارکت پرشور همگان در روز ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) و تلاش برای پیروزی لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان تأکید شد.