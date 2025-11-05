مسئول دفتر سازماندهی پارت در نینوا در جریان کارزار انتخاباتی لیست ۲۷۵ پارت در زومار تأکید کرد که عراق جدید باید بر اساس مشارکت، توازن و توافق اداره شود

1 ساعت پیش

نوزاد هادی، مسئول دفتر سازماندهی پارت دموکرات کوردستان در استان نینوا، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) در زومار اعلام کرد که برنامه‌ی پارت دموکرات کوردستان خدمت به شهروندان و تأسیس کشوری بر مبنای شهروندی است. وی افزود: «همه‌ی ما باید به قانون اساسی که در آن آمده است، قانون اساسی فدرال-دموکراتیک است و همه‌ی ملت‌های عراق به آن رأی داده‌اند، پایبند باشیم.»

وی تأکید کرد که عراق جدید باید بر اساس مشارکت، توازن و توافق اداره شود و حقوق همه‌ی اقلیت‌ها، ادیان و مذاهب در آن حفظ و فراهم گردد.

نوزاد هادی اشاره کرد که هدف پارت دموکرات کوردستان، حفظ ثبات، توسعه و حقوق همه‌ی اقلیت‌ها است. او همچنین افزود که رهنمود بارزانی این است که در این انتخابات، نمایندگان همه‌ی اقلیت‌های عراق باشند.

انتخابات دوره‌ی ششم مجلس نمایندگان عراق، در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار خواهد شد.