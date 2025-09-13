حادثهی رانندگی در کرکوک چهار کشته و سه مجروح برجای گذاشت
در پی برخورد یک خودروی سواری با یک کامیون متوقفشده در جادهی کمربندی کرکوک، چهار سرنشین خودرو جان باختند و سه تن دیگر بهشدت مجروح شدند
صبح روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، یک حادثهی رانندگی شدید در جادهی کمربندی کرکوک روی داد که به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن سه تن دیگر انجامید.
هیمن دلو، خبرنگار کوردستان۲۴ در کرکوک، به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که یک کامیون در کنار جاده متوقف بوده و رانندهی آن مشغول صرف صبحانه بوده است که یک خودروی سواری از نوع اوپل با شش سرنشین و یک راننده، کنترل خود را از دست داده و بهشدت با کامیون برخورد میکند.
در نتیجهی این سانحه، چهار تن از سرنشینان خودروی اوپل در دم جان باختند و سه نفر دیگر نیز بهشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.