زلزلهی قوی شرق روسیه را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
مقامات محلی در شبهجزیرهی کامچاتکا پس از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۷.۷ ریشتر، به ساکنان مناطق ساحلی در مورد خطر وقوع سونامی هشدار دادند
مقامات شبهجزیرهی کامچاتکا در شرق روسیه، روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کردند که پس از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۶.۳ ریشتر در سواحل شرقی این منطقه، خطر وقوع سونامی وجود دارد.
ولادیمیر سولودوف، فرماندار کامچاتکا، در کانال تلگرام خود به ساکنان منطقه هشدار داد و نوشت: «خطر وقوع سونامی اعلام شده است. لطفاً هنگام حضور در ساحل خالاکتیرسکی و سایر مناطقی که در معرض خطر هستند، بسیار مراقب باشید.»
مؤسسهی آتشفشانشناسی و زلزلهشناسی شرق روسیه شدت این زمینلرزه را ۷.۷ ریشتر اعلام کرد. به گفتهی دانشمندان، این زلزله صبح امروز در شمال شرقی شبهجزیره، در عمق ۴۶.۸ کیلومتری زمین و در فاصلهی ۱۲۳ کیلومتری شهر پتروپاولوفسک-کامچاتسکی رخ داده است. این زمینلرزه بهوضوح توسط ساکنان این شهر احساس شد.
همزمان، سازمان زمینشناسی آمریکا نیز اعلام کرد که زمینلرزهای به بزرگی ۷.۴ ریشتر سواحل شبهجزیرهی کامچاتکا را لرزانده است.
در تاریخ ۳۰ ژوئیه گذشته (۸ مرداد ۱۴۰۴)، زلزلهای به بزرگی ۸.۸ ریشتر این شبهجزیره را لرزاند که از سال ۱۹۵۲ تاکنون بیسابقه بوده است.