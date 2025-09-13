نهمین جشنوارهی کهنآواهای تنبور در دالاهو برگزار شد
نهمین جشنوارهی کهنآواهای تنبور با هدف ترویج موسیقی مقامی برای نسل جوان در روستای بانزلان دالاهو در شرق کوردستان برگزار شد
نهمین دورهی جشنوارهی «کهنآواهای تنبور» با سرپرستی علیاکبر مرادی، مقامدان، آهنگساز و نوازندهی برجستهی تنبور، در روستای بانزلان از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه برگزار شد.
این رویداد که توسط «خانهی تنبور» سازماندهی شده بود، میزبان هنرمندان و اساتید شاخصی چون کیهان کلهر و منصور بهرامبیگی بود.
ساختار و بخشهای رقابتی جشنواره
این جشنواره در سه بخش اصلی «مقامنوازی»، «مقامخوانی» و «بداههنوازی» برای سه ردهی سنی کودکان (۶ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال) و جوانان (۱۸ تا ۲۳ سال) در دو قالب رقابتی و عادی برگزار میشود.
علیاکبر مرادی، سرپرست این جشنواره، در این باره گفت: «در خانهی تنبور، جوانان و کودکان در یادگیری با یکدیگر به رقابت میپردازند و این رویداد فرصتی برای رشد آنهاست.»
کارگاههای آموزشی و حضور اساتید برجسته
در حاشیهی این جشنواره، کارگاههای تخصصی نیز برگزار شد. منصور بهرامبیگی، موسیقیدان و نوازنده، کارگاهی با موضوع «مقام حَیران و شیوههای مختلف موسیقی» ارائه داد. همچنین، کیهان کلهر در یک نشست، تجربیات هنری خود را برای شرکتکنندگان بازگو کرد.
متین حیدری، یکی از شرکتکنندگان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «اینجا یکی از بهترین مکانها برای موسیقی است. در این منطقه خانهی دیگری برای ساز وجود ندارد و این مکان به همت استاد علیاکبر مرادی بنیان نهاده شده است.»
جشنوارهای مستقل و مردمی
تاکنون هشت دوره از جشنوارهی تنبور به ابتکار علیاکبر مرادی در خانهی تنبور روستای بانزلان برگزار شده است. این جشنواره بدون دریافت هیچگونه بودجهی دولتی و به صورت کاملاً مستقل برگزار میشود و شرکت در آن برای عموم رایگان است. به همین دلیل، هیچ مقام دولتی به این رویداد هنری دعوت نمیشود.