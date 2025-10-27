جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با حضور گسترده‌ی گروه‌های تئاتری از داخل و خارج از ایران و استقبال پرشور مردم مریوان کار خود را آغاز کرد.

6 ساعت پیش

امسال نیز جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با کارناوال شادی هنرمندان شرکت‌کننده و استقبال پرشور ساکنان مریوان از این هنرمندان آغاز به کار کرد. این آغاز هجدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان است.

۴۳ گروه تئاتری از داخل ایران و شرق کوردستان و ۸ گروه نیز از کشور‌های دیگر در این جشنواره شرکت دارند.

فاتح بادپروا، مدیر جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، به کوردستان۲۴ گفت: «هجدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر، امسال با استقبال گرم ساکنان شهر مریوان و مشارکت تعداد زیادی از مهمانان از سراسر ایران آغاز شده است.»

بادپروا همچنین افزود: «علاوه بر جشنواره‌ی تئاتر، ما نمایشگاه خوراک‌های کوردستانی را نیز برپا کرده‌ایم تا توجه شرکت‌کنندگان را به فرهنگ غذایی کوردستان جلب کنیم.»

در اولین روز جشنواره و پس از کارناوال افتتاحیه، اولین نمایش در پارک تئاتر این شهر آغاز شد. نمایشنامه‌های شرکت‌کننده در این جشنواره که در میان مردم به اجرا در می‌آیند، بیشتر به مسائل اجتماعی و موضوعات مرتبط با زندگی روزمره‌ی شهروندان می‌پردازند.

کوشا صیادی، تئاتری ساکن تبریز، گفت: «موضوع نمایشنامه‌ی ما درباره‌ی موشکی بود که پرتاب شده بود تا در داخل شهر و در زمین بازی کودکان منفجر شود، اما به دلیل باد و ابر و رعد و برق و برف و باران، باروت آن خیس شد و منفجر نشد. هدف ما نیز این بود که بگوییم کودکان در سراسر دنیا در زمان جنگ باید محافظت شوند.»

جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان سال‌هاست که به بخشی از فرهنگ مردم این شهر تبدیل شده و مورد استقبال چشمگیر شهروندان و ساکنان داخل شهر مریوان و روستا‌های اطراف آن قرار می‌گیرد. یک معلم مدرسه که هر سال بیننده‌ی نمایشنامه‌هاست، معتقد است که جشنواره باید به تئاتر کودکان نیز بپردازد.

در طول چهار روز برگزاری جشنواره، گروه‌های شرکت‌کننده در مجموع ۱۰۶ بار نمایشنامه‌های خود را برای شهروندان به نمایش می‌گذارند. در داخل شهر مریوان، کنار دریاچه‌ی زریبار، پارک تئاتر، پارک ملت و میدان باوه‌رش به عنوان مکان‌های اجرا تعیین شده‌اند و همچنین در چندین شهرک و روستای تابع مریوان، مانند چناره، برده‌رش، سه‌ول‌آوا، کانی دینار و هورامان، نمایش‌ها اجرا می‌شوند.