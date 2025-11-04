مسرور بارزانی: عملکرد ما خود گویاست

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پارت دموکرات کوردستان، امروز سه‌شنبه ۴ نوامبر، در دهوک گردهمایی انتخاباتی بزرگی برای لیست خود/۲۷۵ در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، برگزار کرد. در این گردهمایی نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، معاونان رهبر پارت دموکرات کوردستان، در میان هزاران نفر از هواداران حزب حضور یافتند.

مسرور بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، در این گردهمایی سخنرانی کرد و بر اهمیت مشارکت در انتخابات و لزوم حضور قوی مردم کورد در بغداد برای حفاظت از حقوق و دستاوردهای اقلیم کوردستان، تاکید کرد.

بارزانی در آغاز سخنان خود گفت:«ما نیازی به سخنرانی نداریم، زیرا عملکرد ما خود گویاست. دستاوردهای گذشته ما بر خدمات پارت دموکرات کوردستان به مردم کورد گواهی می‌دهند.»

وی به چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیش روی اقلیم کوردستان، از جمله قطع بودجه، توقف صادرات نفت و فشارهای حقوق و نظامی، اشاره و تاکید کرد که ایفای نقش پارت دموکرات کوردستان در مجلس عراق برای مقابله با این چالش‌ها و تضمین اینکه اقلیم کوردستان همچنان چراغ راه همزیستی و پیشرفت در خاورمیانه باشد، حیاتی است.

او گفت:« باید برای حفظ و ارتقای تجربه اقلیم کوردستان، در بغداد قوی باشیم و به طور فعال در مجلس عراق شرکت کنیم. بسیاری علیه حقوق کوردستان توطئه کرده‌اند، اما با حمایت شما و لطف خدا، ما به پیشرفت خود ادامه داده‌ایم.»

همچنین به مسائل اجتماعی و اقتصادی پرداخت و با اذعان به مشکلات شهروندان در منطقه بادینان، بر تعهد پارت دموکرات کوردستان به توسعه و ارائه خدمات، تاکید کرد.

بارزانی دستاوردهای دولت اقلیم کوردستان تحت رهبری خود، از جمله طرح‌‌های زیرساختی، برق و آب مانند (طرح روشنایی) که هدف آن تامین برق 24 ساعته برای شهروندان است، را تشریح کرد. او همچنین به ابتکاراتی مانند (طرح حساب بانکی من) برای تقویت شمول مالی، حمایت از کارآفرینی و ترویج رشد بخش خصوصی اشاره کرد.

وی افزود:«ما ابتکارات زیادی را برای گسترش اقتصاد اقلیم کوردستان اجرا کرده‌ایم تا به یک منبع واحد متکی نباشیم. پیشرفت‌های زیرساخت‌های ما واضح است - کشاورزان ما دیگر مجبور نیستند محصولات خود را دور بریزند.»

همچنین بر تعهد پارت دموکرات کوردستان به همزیستی مسالمت‌آمیز و رعایت حقوق جوامع تاکید کرد و از مشارکت پایین جوامع مسیحی و ترکمن در انتخابات قبلی ابراز تاسف کرد.

او گفت:«پارت دموکرات کوردستان برای حقوق همه جوامع - کوردها، مسیحیان، ترکمن‌ها و سایر جوامع ساکن کوردستان - مبارزه می‌کند. نامزدهای ما باید از حقوق همه عراقی‌ها دفاع کنند.»

همچنین به نیروهای پیشمرگ و خانواده‌های شهدا به خاطر فداکاری‌هایشان در محافظت از اقلیم کوردستان در برابر حملات داعش و سایر تهدیدات ادای احترام کرد.

بارزانی از جوانان، ورزشکاران و متخصصان خواست تا به پیشرفت اقلیم ادامه دهند و بر اهمیت فرصت‌های بخش دولتی و خصوصی تاکید کرد.

وی اعلام کرد:«هیچ کس به غیر از ما ملت ما را احیا نخواهد کرد... قدرت کوردستان در قدرت پارت دموکرات کوردستان نهفته است و قدرت پارت دموکرات کوردستان در دستان شماست.»

گردهمایی دهوک یکی از بزرگترین رویدادهای انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان را رقم زد.

ب.ن