پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی برای درگذشت کلنل ریچارد ناب

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی در پیامی درگذشت کلنل ریچارد ناب را به خانواده وی تسلیت گفت.

امروز سه‌شنبه ۴ نوامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در نامه‌ای از سوی خود و مردم کوردستان، به خانواده کلنل ریچارد ناب، درگذشت وی را تسلیت گفت.

بارگاه بارزانی، اعلام کرد که کلنل ریچارد ناب، در سال ۲۰۰۳ مدیر دفتر فرماندهی موقت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در اربیل بود.

پرزیدنت بارزانی در این نامه، ضمن ابراز همدردی، از (کنلل ناب) به عنوان دوست واقعی و هم‌پیمان مردم کوردستان یاد کرد که پس از کوچ تاریخی مردم کوردستان در سال ۱۹۹۱ نقش تاثیرگذاری در کمک به مردم کوردستان ایفا کرد و پس از سقوط رژیم نیز به تقویت ثبات اقلیم و تحکیم روابط بین مردم کوردستان و آمریکا کمک کرد.

پرزیدنت بارزانی در نامه خود خدمات کلل ناب را پاس داشت و مراتب احترام خود را به خانواده وی ابراز داشت.

