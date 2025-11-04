باکرهان: کمیته پارلمانی باید فورا به آقای اوجالان گوش بدهد
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس مشترک دمپارتی، از کمیته ویژه پارلمان ترکیه برای پیگیری روند صلح، خواست که به رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک، گوش فرا دهد.
تونجر باکرهان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها – دمپارتی، امروز سهشنبه ۴ نوامبر، پس از نشست هفتگی گروه پارلمانی حزبش، با خبرنگاران صحبت کرد.
او در مورد اظهارات دولت باغچلی، رئیس حزب جنبش ملی، مبنی بر اینکه صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار کورد باید آزاد شود، گفت:«ما از باغچلی تشکر میکنیم، او کاملا درست میگوید. همه همکاران ما که در پرونده توطئه کوبانی محاکمه میشوند، به ویژه صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، باید فورا آزاد شوند.»
باکرهان در پاسخ به سوالی در مورد سفر کمیته پارلمانی به جزیره امرالی گفت:«برای حل این مشکل صد ساله، کمیته باید فورا به جزیره امرالی برود و مستقیما با طرف مقابل خود ملاقات کند. کمیته باید فورا به آقای اوجالان گوش دهد.»
باکرهان در مورد اینکه آیا این موضوع با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان مورد بحث قرار گرفته است، گفت:«هیئت ما با رئیس جمهور دیدار کرد. در این دیدار موضوعات زیادی به او منتقل شد. آنها احتمالا این نکته را به رئیس جمهور نیز منتقل کردهاند.»
ب.ن