جشنوارهی هَلپرکهی کوردی ماه آینده در مهاباد
به منظور پیشبرد فعالیتهای هنری و اجتماعی، جشنوارهی «هَلپرکهی کوردی» با مشارکت گروههای فرهنگی و هنری از استانهای مناطق کوردستانی ایران و دیگر نقاط کشور، ماه آینده در شهر مهاباد برگزار میشود.
محمدصادق عشایری، فرماندار مهاباد، در خصوص این جشنواره به رسانههای ایرانی گفت: «مهاباد دارای پیشینهی فرهنگی و هنری غنی است و توانایی میزبانی رویدادهای بزرگ را دارد. این جشنوارهی فرصتی برای نمایش توانمندیهای شهر و توسعهی بیشتر استعدادهای هنری و فرهنگی منطقه خواهد بود.»
او افزود: «در سالهای اخیر، مردم استقبال گستردهای از فعالیتهای اجتماعی داشتهاند و بر اساس تجربیات ما، برنامههای جذاب و فرهنگی ارائه شده، به تقویت وحدت ملی و افزایش مشارکت اجتماعی کمک میکند.»
عشایری همچنین اعلام کرد که مجوزهای برگزاری جشنواره و کارهای اطلاعرسانی و انتشار آگهیها به پایان رسیده است. این جشنوارهی با مشارکت چندین گروه هنری از استانهای مختلف، در ماه نوامبر آینده (آبان/آذر ۱۴۰۴) برگزار و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
فرماندار مهاباد گفت: «برگزاری این گونه جشنوارهها به درخواست مردم مهاباد است، که یاریدهنده برای کشف استعدادهای پنهان جوانان و تقویت روابط اجتماعی است.»
او همچنین اظهار داشت: «ادارهی محلی مهاباد قصد دارد این شهر را به یکی از شهرهای فرهنگی فعال تبدیل کند و برگزاری این جشنواره گامی در این راستا است.»
هَلپرکه، که رقص اصیل ملت کورد است، یکی از فرهنگهای کهن است که وحدت مردم کوردستان را به نمایش میگذارد و فعالیت اصلی در مراسم و جشنها به شمار میرود. این رقص در ایران نیز به عنوان میراث فرهنگی ملی ثبت شده است.