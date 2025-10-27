با هدف توسعه‌ی فعالیت‌های هنری و اجتماعی، جشنواره‌‌ی «هَلپرکه‌ی کوردی» با حضور گروه‌های فرهنگی و هنری از استان‌های مناطق کوردستانی و دیگر نقاط ایران در مهاباد برگزار خواهد شد

3 ساعت پیش

به منظور پیشبرد فعالیت‌های هنری و اجتماعی، جشنواره‌‌ی «هَلپرکه‌ی کوردی» با مشارکت گروه‌های فرهنگی و هنری از استان‌های مناطق کوردستانی ایران و دیگر نقاط کشور، ماه آینده در شهر مهاباد برگزار می‌شود.

محمدصادق عشایری، فرماندار مهاباد، در خصوص این جشنواره‌‌ به رسانه‌های ایرانی گفت: «مهاباد دارای پیشینه‌ی فرهنگی و هنری غنی است و توانایی میزبانی رویدادهای بزرگ را دارد. این جشنواره‌‌ی فرصتی برای نمایش توانمندی‌های شهر و توسعه‌ی بیشتر استعدادهای هنری و فرهنگی منطقه خواهد بود.»

او افزود: «در سال‌های اخیر، مردم استقبال گسترده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی داشته‌اند و بر اساس تجربیات ما، برنامه‌های جذاب و فرهنگی ارائه شده، به تقویت وحدت ملی و افزایش مشارکت اجتماعی کمک می‌کند.»

عشایری همچنین اعلام کرد که مجوزهای برگزاری جشنواره‌‌ و کارهای اطلاع‌رسانی و انتشار آگهی‌ها به پایان رسیده است. این جشنواره‌‌ی با مشارکت چندین گروه هنری از استان‌های مختلف، در ماه نوامبر آینده (آبان/آذر ۱۴۰۴) برگزار و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

فرماندار مهاباد گفت: «برگزاری این گونه جشنواره‌‌‌ها به درخواست مردم مهاباد است، که یاری‌دهنده برای کشف استعدادهای پنهان جوانان و تقویت روابط اجتماعی است.»

او همچنین اظهار داشت: «اداره‌ی محلی مهاباد قصد دارد این شهر را به یکی از شهرهای فرهنگی فعال تبدیل کند و برگزاری این جشنواره‌‌ گامی در این راستا است.»

هَلپرکه، که رقص اصیل ملت کورد است، یکی از فرهنگ‌های کهن‌ است که وحدت مردم کوردستان را به نمایش می‌گذارد و فعالیت‌ اصلی در مراسم و جشن‌ها به شمار می‌رود. این رقص در ایران نیز به عنوان میراث فرهنگی ملی ثبت شده است.