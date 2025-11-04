ایران سالگرد حمله به سفارت آمریکا را گرامی داشت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هزاران ایرانی امروز سه‌شنبه ۴ نوامبر، با نمایش ماکت‌های موشک و آدمک‌های دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که از جرثقیل آویزان بودند، حمله به سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ را گرامی داشتند.

پنج ماه پس از جنگ کوتاهی با اسرائیل که منجر به حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کلیدی شد، تظاهرکنندگان در حرکتی پرشور برای این رویداد سالانه، شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل!» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.

محمد حسین، دانش‌آموز ۱۵ ساله، در کنار دوستی که کفش‌هایش نشان تجاری غول پوشاک آمریکایی نایک را داشت، گفت: اگرچه این بزرگداشت‌ها سالانه برگزار می‌شود، اما «امسال، کشور تحت فشار کمی» از سوی دو دشمن اصلی خود است.

وی افزود:«ما باید امسال بیشتر دیده شویم تا مقامات، ارتش و دیگران بتوانند احساس راحتی کنند و بدانند که ما پشت آنها هستیم.» در طول روز، پرچم‌های ایالات متحده و اسرائیل سوزانده و لگدمال شدند و شرکت‌کنندگان با لباس سربازان اسرائیلی وانمود کردند که بر سر تابوت‌های ساختگی مزین به ستاره داوود سوگواری می‌کنند و تلفات این کشور در غزه را به سخره گرفتند.

در همین حال، آدمک‌های در حال چرخش ترامپ و نتانیاهو، اعدام‌های عمومی که گاهی توسط ایران انجام می‌شود را به ذهن متبادر می‌کرد.

مالک، ۵۷ ساله، کارگری که از ذکر نام کامل خود خودداری کرد، گفت:«خصومت آمریکا نسبت به ما هرگز پایان نخواهد یافت.» او افزود: «کار آمریکا فریب دادن است.»

در اواسط ژوئن، اسرائیل موج بی‌سابقه‌ای از حملات هوایی را به اهدافی در سراسر ایران، از جمله سایت‌های نظامی، تاسیسات هسته‌ای و مناطق مسکونی، آغاز کرد و ده‌ها مقام ارشد و دانشمند را کشت.

در طول جنگ ۱۲ روزه، واشنگتن با وجود اینکه درگیر مذاکرات مداوم با تهران بر سر برنامه اتمی‌اش بود، به متحد خود در حمله به سه سایت هسته‌ای پیوست.

موشک‌ها و سانتریفیوژها

ساره حبیبی، دانش‌آموز ۱۷ ساله، گفت: «احساس ما (امسال) بسیار متفاوت است زیرا کشورمان مورد حمله جدی قرار گرفته است.»

او افزود:«همسالان ما، نوجوانان و جوانان، شهید شدند و به نوعی به نظر می‌رسد که آمدن به این تظاهرات، وظیفه‌ای بر دوش ماست.»

در طول مسیر راهپیمایی، ماکت‌هایی از موشک‌ها - مشابه موشک‌هایی که در طول جنگ به شهرهای اسرائیل شلیک شدند - با شعار «ما عاشق مبارزه با رژیم اسرائیل هستیم» به نمایش گذاشته شده بود.

ماکتهای سانتریفیوژهای اورانیوم نیز نصب شده بودند که اشاره‌ای به اصرار ایران بر حق خود برای توسعه یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی است، با وجود سوءظن‌های غرب مبنی بر اینکه ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.

به گفته رسانه‌های دولتی، مراسم یادبود مشابهی در چندین شهر دیگر از جمله مشهد در شمال شرقی، کرمان در جنوب و رشت در شمال برگزار شد.

برخی از شرکت‌کنندگان تصاویر سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران، را در دست داشتند، در حالی که برخی دیگر تصویر حسن نصرالله، رهبر سابق گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان که سال گذشته در حمله اسرائیل کشته شد، را در دست داشتند.

در ۴ نوامبر ۱۹۷۹، کمتر از نه ماه پس از سرنگونی پادشاهی ایران و تاسیس جمهوری اسلامی فعلی، گروهی از دانشجویان به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و آن را "لانه جاسوسی" خواندند.

چندین دیپلمات آمریکایی به گروگان گرفته شدند، برخی به مدت ۴۴۴ روز، و این نشان‌دهنده جدایی بین تهران و واشنگتن بود، که قبلا متحد بودند.

این خصومت برای دهه‌ها ادامه داشته است و خامنه‌ای روز دوشنبه هرگونه همکاری با ایالات متحده را تا زمانی که واشنگتن سیاست خود را در قبال منطقه، از جمله حمایت از اسرائیل، تغییر ندهد، رد کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن