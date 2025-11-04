کمیسیون عالی انتخابات: بیش از ۱۵۰۰ روزنامهنگار انتخابات مجلس عراق را پوشش میدهند
اربیل (کوردستان٢٤) – کمیسیون عالی انتخابات عراق، میگوید که بیش از هزار و پانصد روزنامهنگار انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را پوشش میدهند.
سهشنبه ۴ نوامبر، کمیسیون عالی انتخابات عراق، در بیانیهای اعلام کرد که ۳۰۴ شخصیت بینالمللی از هفت سفارتخانه و ۳۶ سازمان بینالمللی بر انتخابات مجلس نمایندگان عراق، نظارت میکنند.
در بیانیه آمده است که بیش از ۱۵۰۰ روزنامهنگار که ۲۰۰ نفر از آنها خارجی هستند در پوشش خبری انتخابات مشارکت خواهند داشت.
بیانیه تاکید کرده است که کمیسیون زمینه حضور ناظران و روزنامهنگاران را فراهم کرده است.
قرار است دور ششم انتخابات مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ نوامبر برگزار شود.
