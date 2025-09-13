آغاز برداشت انگور سیاه در سردشت؛ پیشبینی تولید ۴۰ هزار تن محصول
برداشت انگور سردشت عمدتاً به صورت دیم و ارگانیک تولید میشود
برداشت انگور سیاه از پنج هزار هکتار باغ در شهرستان سردشت از توابع استان ارومیه آغاز شد. پیشبینی میشود امسال ۴۰ هزار تن از این محصول برداشت شود. در این منطقه بیش از هشت گونه انگور سیاه به شیوهی کاملاً ارگانیک و بدون استفاده از مواد شیمیایی تولید میشود که ۹۰ درصد آن به صورت دیم است.
بخشی از محصول روزانه روانهی بازار شده و بخش دیگر برای عرضه در فصل زمستان، در سردخانهها نگهداری میشود. رحمان احمدی، یکی از باغداران منطقه، میگوید: «ما زمینها را در فصل بارندگی شخم زدهایم و در تابستان نیز تنها دو بار سمپاشی کردهایم. اکنون زمان برداشت محصول است.»
پیش از آغاز فصل برداشت، صدها نفر در کارگاههای جعبهسازی مشغول به کار میشوند تا محصول برای نگهداری در سردخانهها آماده شود. انگور سردشت علاوه بر مصرف به عنوان میوه، برای تولید فرآوردههای دیگر مانند مویز نیز استفاده میشود. مویز سیاهِ منطقهی آلان در شرق کوردستان شهرت فراوانی دارد و تهیهی آن بیشتر توسط زنان انجام میشود.
با این حال، به دلیل نبود سرمایهگذاری مناسب برای فرآوری صنعتی و بازاریابی این محصول، بخش عمدهی سود نصیب دلالان میشود. حمه بیورانی، یکی دیگر از باغداران، در این باره میگوید: «انگور سردشت در دست دلالان است و آنها سود اصلی را میبرند. اگر دولت اجازه دهد، ما میتوانیم این محصول را بدون گمرک به هر جایی صادر کنیم، اما اکنون سود زحمت مردم به جیب واسطهها میرود.»
هر سال، پانزده روز پیش از آغاز فصل پاییز، انگور سیاه سردشت به بازارهای کوردستان، ایران و ترکیه صادر میشود. جهاد کشاورزی سردشت اعلام کرده است که تولید امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته است.