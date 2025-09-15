کشف و ضبط ۱۴۲ کیلوگرم مواد مخدر در مدینه
وزارت کشور عراق با همکاری کوردستان، از دستگیری دو قاچاقچی بزرگ بینالمللی مواد مخدر و کشف ۱۴۲ کیلوگرم مادهی کریستال در شهر مدینه منورهی عربستان سعودی خبر داد
وزارت کشور عراق اعلام کرد که با هماهنگی نیروهای مبارزه با مواد مخدر عراق و کوردستان، دو قاچاقچی بزرگ بینالمللی مواد مخدر در شهر مدینه منورهی عربستان سعودی دستگیر شدهاند.
عباس بهادلی، سخنگوی وزارت امور داخلی عراق، در بیانیهای گفت: «ادارهی کل مبارزه با مواد مخدر با همکاری بخش مبارزه با مواد مخدر کوردستان، دو قاچاقچی بزرگ بینالمللی مواد مخدر را دستگیر کردهاند.»
بهادلی در ادامه افزود: «از طریق اقدامات مستمر بخش مبارزه با مواد مخدر کوردستان در جمعآوری اطلاعات و پیگیریهای دقیق، و همچنین با هماهنگی ادارهی کل مبارزه با مواد مخدر عربستان سعودی، توانستند این مجرمان را در شهر 'مدینه منوره' دستگیر کنند. این افراد ۱۴۲ کیلوگرم مادهی مخدر مایع از نوع کریستال را در داخل خودروهای خود مخفی کرده بودند.»
سخنگوی وزارت امور داخلی عراق تأکید کرد که این عملیات، همکاری امنیتی مشترک و فعالسازی یادداشت تفاهم بین عراق و عربستان سعودی را نشان میدهد. او افزود: «این اولین عملیات نیست، زیرا پیش از این نیز عملیاتهای کیفی با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی انجام شده است و باید به طور متحد برای مقابله با مواد مخدر ایستادگی کرد.»
این در حالی است که روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، به دلیل تشدید تدابیر امنیتی، دهها اتوبوس عمرهگزاران نزدیک به ۲۰ ساعت در پایانهی مرزی «عرعر» متوقف شده بودند.
در همین راستا، کاروان ستونی، سخنگوی حج و عمرهی کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: «اقدامات عربستان سعودی به دلیل کشف مواد مخدر در داخل اتوبوس عمرهگزاران بوده است و اتوبوسی که مواد در آن کشف شده، متعلق به اقلیم کوردستان نبوده است. مقامات سعودی نیز اعلام کردهاند که مجوز هر شرکتی که مرتکب این عمل شود، لغو و از ورود عمرهگزاران از طریق آن به خاک عربستان جلوگیری خواهد شد.»
