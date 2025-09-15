بحران کمبود خون در شهر قامیشلو در روژاوای کوردستان، جان بیماران را به خطر انداخته است

شهر قامیشلو در روژاوای کوردستان با بحران شدید کمبود خون مواجه است که تأثیرات منفی بر بیماران گذاشته و زندگی بسیاری از نیازمندان به انتقال خون را به خطر انداخته است. این وضعیت نامناسب، که در برخی موارد به مرگ بیماران نیز منجر شده، در درجه‌ی اول به دلیل عدم وجود یک بانک خون فعال در شهر ایجاد شده است.

شهروندان و پزشکان نگرانی عمیق خود را در مورد دشواری‌های تأمین خون برای بیماران، به ویژه برای جراحی‌های اورژانسی و قربانیان حوادث، ابراز می‌کنند.

اسماعیل حسن، یکی از شهروندان ساکن قامیشلو، از مشکلاتی که برای یافتن خون برای فرزندش که نیاز به جراحی داشته، با آن روبرو شده، سخن می‌گوید. او اشاره می‌کند: «هیچ خونی برای عموم مردم در دسترس نیست» و در زمان بحران‌ها، نبود خون اغلب منجر به وضعیت‌های دلخراش و مرگ می‌شود.

منال محمد، مدیر بیمارستان سلام، توضیح داد که خون برای جراحی‌ها، عمل‌های زایمان و درمان مجروحان حوادث بسیار ضروری است. او گفت: «چند سال پیش، یک بانک خون کاملاً فعال وجود داشت که همه‌ی انواع خون را تأمین می‌کرد، اما اکنون، کادر پزشکی و خانواده‌های بیماران مجبورند با عجله به دنبال اهداکنندگان خون در میان بستگان خود بگردند، که اغلب زمان از دست می‌رود و بیمار به درمان نمی‌رسد.»

مدیر بیمارستان سلام به صراحت، ریشه‌ی این مشکل را «نبود بانک خون از سوی وزارت بهداشت» دانست.

توقف فعالیت چندین مرکز بهداشتی و کمبود تجهیزات و لوازم پزشکی در روژاوای کوردستان، بحران بهداشتی را عمیق‌تر کرده است. مسئولان بخش بهداشت در منطقه خواستار حمایت فوری و همکاری برای تقویت سیستم بهداشتی هستند تا بتوانند خدمات ضروری را به مردم ارائه دهند و درمان مناسب برای بیماران فراهم کنند.