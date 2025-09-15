ترامپ: توقف جنگ اوکراین دشوار است
رئیسجمهور آمریکا میگوید خواهان پایان دادن به جنگ میان روسیە و اوکراین است، اما انجام آن را کاری دشوار میداند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحدهی آمریکا، اعلام کرد که تمایل دارد جنگ اوکراین را متوقف کند، اما به نظر میرسد این کار بسیار دشوار باشد. ترامپ اشاره کرد: «نفرت و کینهی بین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، غیرقابل تصور است.»
او در یک نشست خبری گفت: «پوتین و زلنسکی نمیخواهند با یکدیگر صحبت کنند.»
رئیسجمهور آمریکا با انتقاد از اروپا اظهار داشت که این قاره، هرچند به صورت غیرمستقیم، به خرید نفت از روسیه ادامه میدهد و باید تحریمها علیه مسکو را تشدید کند.
ترامپ تحریمهای اروپا علیه روسیه را «سنگین» نمیداند و بر آمادگی خود برای اعمال تحریمهای بیشتر تأکید کرد، مشروط بر اینکه اروپاییها نیز اقدامات خود را برای هماهنگی با اقدامات او تشدید کنند.
وی گفت: «اروپا به خرید نفت از روسیه ادامه میدهد و من نمیخواهم که آنها از روسیه نفت بخرند. تحریمهای فعلی آنها به اندازهی کافی شدید نیست. من آمادهام تحریمهای بیشتری اعمال کنم، اما آنها نیز باید اقدامات خود را تشدید کنند.»
او افزود: «برای من مهم نیست که گاز طبیعی باشد یا حتی سیگار؛ قرار نیست از روسیه خرید کنند، در حالی که ما این همه پول برای کمکها هزینه میکنیم.»
ترامپ همچنین اظهار داشت: «ما فقط به ناتو اسلحه میفروشیم و این واقعاً شگفتانگیز است. بایدن ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه کرد، من هیچ هزینهای نکردم؛ ما در حال کسب درآمد هستیم. اما من میخواهم جنگ را هم متوقف کنم.»