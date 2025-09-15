نماینده‌ی ارومیه در مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید، ادریاچه‌ی ارومیه تقریباً به طور کامل خشک شده و دولت در احیای آن کوتاهی می‌کند.

3 ساعت پیش

حاکم مَمکان، نماینده‌ی مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ایران، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت بحرانی دریاچه‌ی ارومیه، اعلام کرد: «شرایط دریاچه‌ی ارومیه بسیار نامناسب است. می‌توانم بگویم که اکنون هیچ آبی در آن باقی نمانده و به طور کامل خشک شده است.»

مَمکان در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» تصریح کرد: «می‌توانیم بگوییم نود و نه درصد دریاچه‌ی ارومیه خشک شده است. حقیقت این است که ما نمایندگان استان و حتی بسیاری از نمایندگان در سطح ملی قویاً معتقدیم که دولت باید به طور جدی برای احیای دریاچه‌ی ارومیه اقدام کند.»

بی‌نتیجه ماندن اقدامات گذشته

نماینده‌ی ارومیه در مجلس افزود: «علی‌رغم هزینه‌های زیادی که در دوره‌های گذشته برای مطالعه و احیای دریاچه‌ی ارومیه انجام شده، هیچ‌یک از این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشته است. ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه در دوره‌های گذشته نیز جلسات متعددی برگزار کرده و در این دوره‌ی (دولت) چهاردهم نیز جلسات مستمری داشته، اما این جلسات تا کنون هیچ نتیجه‌ی عملی به دنبال نداشته است.»

حاکم مَمکان تأکید کرد: «یکی از درخواست‌های ما از رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم این است که در اسرع وقت گام‌های عملی و فوری برای احیای دریاچه بردارند؛ زیرا این موضوع متأسفانه به نارضایتی‌های اجتماعی و حتی امنیتی در سطح منطقه و ملی منجر خواهد شد. از سوی دیگر، زیان‌های زیست‌محیطی که دریاچه می‌تواند به استان‌های اطراف خود وارد کند، قطعاً در آینده جبران‌ناپذیر خواهد بود و باید یک تصمیم فوری در سطح ملی برای احیای دریاچه اتخاذ شود.»

پیامدهای منفی خشک شدن دریاچه

این نماینده‌ی مجلس در خصوص تأثیرات منفی خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه گفت: «خشک شدن دریاچه پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی، حتی امنیتی و بهداشتی خواهد داشت. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش فشار خون، ایجاد سرطان پوست و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی به دلیل گرد و غبار نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه شود؛ کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این گرد و غبار تا نزدیکی استان‌های زنجان و قزوین نیز تأثیرگذار باشد.»

حاکم مَمکان در مورد تخصیص سهم آب برای دریاچه‌ی ارومیه افزود: «برخی اقدامات زیرساختی مانند انتقال آب رودخانه‌ی زاب از پیرانشهر به دریاچه انجام شده است و ما خواستار انتقال آب از سایر منابع نیز به دریاچه هستیم. همچنین، درخواست داریم که در نوع کشت محصولات اصلاحاتی صورت گیرد و وزارت کشاورزی در این زمینه وارد عمل شود. باید از حفر چاه‌های غیرقانونی جلوگیری کنیم و وزارت نیرو در این زمینه گام بردارد. علاوه بر این، باید در روش‌های آبیاری نیز اصلاحاتی انجام شود.»

نماینده‌ی ارومیه در مجلس شورای اسلامی ایران در پایان سخنان خود اظهار داشت: «تصمیمات دولت تا کنون بیشتر در مرحله‌ی حرف و مطالعه باقی مانده و وارد فاز عملیاتی نشده است. گاهی دولت معتقد است که اقدامات عملی، برای مثال اصلاح در نوع کشت یا شیوه‌ی آبیاری، هزینه‌های زیادی در بر دارد. اما این یک دیدگاه اشتباه است؛ زیرا این یک موضوع ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای است و باید سهم ویژه‌ای در بودجه‌ی ملی برای حل این مشکل اختصاص یابد.»