مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین در مادرید آغاز شد
اربیل (کوردستان٢٤)- رسانههای دولتی پکن و دولت اسپانیا اعلام کردند که امروز یکشنبه ۱۴ سپتامبر در مادرید، چین مذاکرات تجاری خود را با مقامات ایالات متحده آغاز کرد.
هر دو طرف تایید کردهاند که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده و مقامات ارشد چینی، از جمله هه لیفنگ، معاون نخستوزیر، در مورد مسائل اقتصادی و تجاری و همچنین تیکتاک بحث خواهند کرد.
خبرگزاری رسمی شینهوا در گزارشی از پایتخت اسپانیا اعلام کرد: «هیئتهای چینی و آمریکایی امروز یکشنبه برای مذاکره در مورد مسائل اقتصادی و تجاری در اینجا تشکیل جلسه دادند.»
مقامات چینی گفتهاند که هیئت چینی تا چهارشنبه در مادرید خواهد بود.
تنشهای تجاری بین پکن و واشنگتن در سال ۲۰۲۵ با افزایش تعرفههای گمرکی بین دو طرف، روندی پر فراز و نشیب داشته است.
در مقطعی از سال جاری، تعرفههای تلافیجویانه ایالات متحده و چین در هر دو طرف به سه رقمی رسید و زنجیرههای تامین را مختل کرد.
از آن زمان، واشنگتن و پکن برای کاهش تنشها به توافق رسیدهاند و تعرفهها را به طور موقت از طرف ایالات متحده به 30 درصد و از طرف چین به 10 درصد کاهش دادهاند.
در ماه اوت، آنها اعمال مجدد تهدیدآمیز تعرفههای بالاتر بر صادرات یکدیگر را برای 90 روز دیگر به تعویق انداختند - به این معنی که توقف اعمال تعرفههای شدیدتر تا 10 نوامبر ادامه خواهد داشت.
رهبران ارشد هر دو کشور همچنین در طول جلسات در مورد اختلاف خود بر سر تیک تاک بحث خواهند کرد.
روز جمعه، چین از ایالات متحده خواست تا اختلاف خود در مورد این پلتفرم رسانه اجتماعی را از طریق گفتوگو حل کند.
مهلت این برنامه محبوب برای یافتن یک خریدار غیرچینی یا ممنوعیت در ایالات متحده، 17 سپتامبر است، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، آن را برای سومین بار تمدید کرد.
قرار بود یک قانون فدرال که فروش یا ممنوعیت تیک تاک را به دلایل امنیت ملی الزامی میکند، یک روز قبل از مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه به اجرا درآید.
وزارت بازرگانی پکن روز جمعه از واشنگتن خواست تا «بر اساس احترام متقابل و مشورت برابر با چین همکاری کند تا نگرانیهای یکدیگر را از طریق گفتگو حل و فصل کرده و راه حلی برای این مشکل پیدا کند.»
دولت اسپانیا نیز به طور جداگانه اعلام کرد که مذاکرات روز یکشنبه در کاخ سانتا کروز، مقر وزارت امور خارجه، آغاز شده است.
ایافپی