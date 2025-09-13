کشف پنج محوطهی باستانی جدید در اربیل
پنج محوطهی باستانی که تاکنون در هیچ سندی ثبت نشده بودند، توسط تیمی مشترک از دانشگاه هاروارد و ادارهی کل باستانشناسی اقلیم کوردستان شناسایی شدهاند
یک تیم از باستانشناسان در حین عملیات پیمایش باستانشناسی در حومهی شهر اربیل، موفق به شناسایی پنج محوطهی باستانی جدید شدند. این تیم که در حال بررسی ۱۱ قطعه زمین در کمربند سبز اربیل بود، این محوطههای جدید را که پیش از این ثبت نشده بودند، کشف کرد.
محمد لشکری، مدیر امور باستانشناسی، به کوردستان۲۴ گفت: «ما در مناطق پیرزین و بحرکه در حال فعالیت هستیم و از میان ۱۱ قطعه زمین بررسیشده، پنج محوطهی باستانی جدید شناسایی شد که تاکنون در هیچ سندی ثبت نشده بودند.»
این پیمایش با استفاده از نقشههای الکترونیکی ویژه و شواهد میدانی انجام میشود. با احتساب این موارد، شمار محوطههای باستانی شناساییشده در دشت اربیل به ۹۸۸ مورد رسیده است.
جیسون اور، سرپرست هیئت باستانشناسی دانشگاه هاروارد، در این باره به کوردستان۲۴ گفت: «تاکنون ۹۸۸ محوطهی باستانی در محدودهی استان اربیل شناسایی شده است و این نشان میدهد که تاریخ و تمدن این منطقه کمتر از دیگر نقاط خاورمیانه نیست.» وی افزود: «کوردستان مکانی مهم برای تحقیقات باستانشناسی است و باید از تمدن و فرهنگ آن محافظت شود.»
پروژهی مشترک دانشگاه هاروارد آمریکا و ادارهی کل باستانشناسی دولت اقلیم کوردستان از سال ۲۰۱۲ آغاز شده و تاکنون به شناسایی و ثبت بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ محوطهی باستانی در سراسر کوردستان منجر شده است.