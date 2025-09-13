قطعنامه‌ی تشکیل دولت فلسطین که با ۱۴۲ رأی موافق تصویب شد با مخالفت شدید آمریکا و اسرائیل روبه‌رو شده است

1 ساعت پیش

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه، ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، قطعنامه‌ی راه‌حل دو کشوری را با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رساند. این قطعنامه‌ی هفت صفحه‌ای که «اعلامیه نیویورک» نام گرفته است، با مخالفت شدید اسرائیل مواجه شد.

در این قطعنامه، حملات گروه حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ محکوم شده است. همزمان، «حملات اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه، محاصره و ایجاد قحطی» که به «فاجعه‌ی انسانی» منجر شده نیز محکوم گردیده است. این اعلامیه همچنین خواستار ایجاد یک «مأموریت موقت بین‌المللی» تحت نظر شورای امنیت برای ایجاد ثبات در مناطق جنگ‌زده و تسهیل انتقال مسئولیت‌های امنیتی به تشکیلات خودگردان فلسطین شده است.

این رأی‌گیری در آستانه‌ی «نشست بین‌المللی عالیرتبه برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین» در تاریخ ۲۲ سپتامبر برگزار می‌شود که قرار است به ریاست مشترک امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برگزار شود.

تصویب این قطعنامه واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه، اعلام کرد که این قطعنامه باعث انزوای بین‌المللی حماس می‌شود، زیرا برای اولین بار، سازمان ملل متنی را تصویب کرده که حماس را محکوم و خواستار تسلیم و خلع سلاح آن می‌شود.

در مقابل، آمریکا، اسرائیل، آرژانتین، مجارستان و چند کشور دیگر به این قطعنامه رأی منفی دادند. مورگان اورتگاس، نماینده‌ی آمریکا، این اقدام را «جایزه دادن به حماس» توصیف کرد. وزارت خارجه‌ی اسرائیل نیز با رد کامل این تصمیم، مجمع عمومی را «سیرک سیاسی جدا از واقعیت» خواند و اعلام کرد که این قطعنامه حماس را به ادامه‌ی جنگ تشویق می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه رأی ممتنع داده است.