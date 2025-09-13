اسرائیل: برنامهی هستهای ایران به طور کامل نابود نشده است
سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل به مقامات فرانسوی اطلاع دادهاند که برخلاف ادعای دونالد ترامپ، ایران همچنان از تجهیزات لازم برای غنیسازی اورانیوم برخوردار است
به گزارش روزنامهی فرانسوی لوموند، سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل در ارزیابی خود از حملات ماه ژوئن به تأسیسات هستهای ایران، به مقامات فرانسوی اذعان کردهاند که برنامهی هستهای این کشور به طور کامل از بین نرفته است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که به نوشتهی لوموند، سرویسهای اطلاعاتی آمریکا همکاری خود با شرکای اروپایی در مورد پروندهی هستهای ایران را متوقف کردهاند.
تناقض با ادعاهای پیشین
این ارزیابی در تضاد با اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، قرار دارد که در تاریخ ۲۶ ژوئن ادعا کرده بود برنامهی هستهای ایران را «کاملاً نابود کرده است». از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر خارجهی ایران، در ۱۲ ژوئیه به لوموند گفته بود که «نابودی برنامهی صلحآمیز هستهای یک اشتباه محاسباتی است.»
بر اساس اطلاعاتی که یک منبع دیپلماتیک فرانسوی در اختیار لوموند قرار داده، اسرائیل تأیید کرده است که «اگرچه سایتهای تولید سانتریفیوژ و بخش عمدهی تأسیسات غنیسازی اورانیوم، بهویژه در سایتهای فردو و نطنز، نابود شدهاند، اما ایرانیها همچنان از این نوع تجهیزات برخوردارند.»
به گفتهی سرویسهای مخفی اسرائیل، این تجهیزات باقیمانده «برای راهاندازی مجدد برنامهی اتمی ایران در کوتاهمدت کافی نیست، اما بازگشت آن تنها به زمان نیاز دارد.»
این گزارش در حالی منتشر میشود کە اخیرا مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان و عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران دار اظهاراتی جداگانه گفته بودند کە اوانیوم غنیشدهی ایران پس از بنبارانها زیر خاک مدفون شده و ایران به آن دسترسی ندارد.