مرکز تاریخی حمکرانی شیخ محمود کە با حفظ معماری اصلی و ترکیب آن با طراحی مدرن بازسازی می‌شود، اسناد و اشیای تاریخی مربوط به دوران پادشاهی کوردستان را به نمایش خواهد گذاشت

2 ساعت پیش

مرکز تاریخی حمکرانی شیخ محمود حفید، پادشاه کوردستان، که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۴ در محله‌ی معروف «ملکندی» در شهر سلیمانیه ساخته شده است، در حال بازسازی برای تبدیل شدن به یک موزه‌ی فرهنگی و تاریخی است.

بختیار احمد، مدیر سازمان توسعه‌ی مدنی (CDO)، به کوردستان۲۴ گفت: «این اولین بار است که موزه‌ای به این شکل در اقلیم کوردستان افتتاح می‌شود. این موزه دو بخش اصلی دارد: بخش اول به اسناد اختصاص دارد که برخی از آن‌ها از بریتانیا، هند، فرانسه و عراق جمع‌آوری شده‌اند. همچنین دست‌نوشته‌های خود شیخ محمود را نیز که به‌تدریج گردآوری کرده‌ایم، در این موزه جای خواهیم داد.»

وی در مورد بخش دوم موزه افزود: «بخش دیگر شامل اشیایی است که در زمان جنگ با بریتانیا در سلیمانیه استفاده می‌شدند و همچنین وسایلی که خود بریتانیایی‌ها به این شهر آورده بودند. علاوه بر این، مدال‌های ویژه‌ای که در بریتانیا به افسران شرکت‌کننده در جبهه‌های جنگ سلیمانیه اعطا شده بود نیز در این موزه به نمایش گذاشته می‌شود.»

نقش‌ونگارهای این بنا همانند دوران حیات شیخ محمود حفظ شده و طراحی‌های جدید نیز با الهام از همان سبک اجرا می‌شود. همچنین، تمامی روزنامه‌های آن دوره با استفاده از فناوری‌های نوین به نمایش درآمده و اسناد دست‌نویس به زبان‌های مختلف نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت. اتاقی از موزه نیز به یک شخصیت بریتانیایی به نام «سرگرد سون» که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ در سلیمانیه حضور داشته، اختصاص یافته و وسایل و تصاویر او در آنجا نگهداری می‌شود.

صدیق صالح، عضو سازمان «جنبش پایگاه ژین»، با تأکید بر اهمیت این پروژه اظهار داشت: «ما ملتی هستیم که چندان تاریخ‌دوست نیستیم و به همین دلیل نیازمند یادآوری هستیم. ایجاد موزه یکی از بهترین راه‌ها برای زنده نگه داشتن دائمی تاریخ است.»

ایده‌ی بازسازی این بنا در سال ۲۰۱۲ مطرح شد، اما از سال ۲۰۲۲ سازمان توسعه‌ی مدنی تصمیم گرفت با تلاش علاقه‌مندان به حوزه‌ی تاریخ، این خانه‌ی تاریخی را بازسازی و به موزه تبدیل کند. پیش‌بینی می‌شود این پروژه در سال آینده به پایان برسد.