به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس توافق بریتانیا و فرانسه که در ماه ژوئیه امضا شد، بریتانیا در ازای پذیرش پناهجویان قانونی، هفتگی شماری از مهاجران غیرقانونی را به فرانسه بازمی‌گرداند

4 ساعت پیش

خبرگزاری فرانسه روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، به نقل از وزارت کشور فرانسه گزارش داد که اجرای توافق میان بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از کانال مانش، از هفته‌ی آینده آغاز خواهد شد. بر اساس این گزارش، اولین گروه از مهاجران، روز شنبه‌ی آینده از بریتانیا به فرانسه بازگردانده می‌شوند.

یک منبع فرانسوی نیز تأیید کرده است که این توافق از اوایل هفته‌ی آینده به اجرا در خواهد آمد.

در ماه ژوئیه، بریتانیا و فرانسه توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، لندن می‌تواند پناهجویانی را که با قایق‌های کوچک از فرانسه به سواحل بریتانیا می‌رسند، بازگرداند. طبق این توافق، هفتگی حدود ۵۰ پناهجو به فرانسه بازگردانده می‌شوند و در مقابل، بریتانیا پناهجویانی را که به صورت قانونی از فرانسه درخواست داده‌اند، می‌پذیرد. این توافق تاکنون اجرایی نشده بود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که امروز تظاهراتی با حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مخالفت با سیاست‌های مهاجرتی در بریتانیا برگزار شد.