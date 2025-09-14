درگیری سنگین در شمال غرب پاکستان: ۶۴ کشته در عملیات ارتش علیه طالبان

ارتش پاکستان با اعلام کشته شدن ۱۹ سرباز و ۴۵ شبه‌نظامی در سه عملیات جداگانه، دولت طالبان در کابل را به کوتاهی در مهار گروه‌های تروریستی متهم کرد.

4 ساعت پیش

ارتش پاکستان روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در جریان عملیات گسترده علیه مخفیگاه‌های گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) در شمال غرب این کشور، ۱۹ سرباز و ۴۵ شبه‌نظامی کشته شده‌اند.

این درگیری‌ها طی دو روز گذشته و در پی یورش نیروهای امنیتی به سه مخفیگاه این گروه در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد. در نخستین عملیات در منطقه‌ی باجور واقع در ایالت خیبرپختونخوا، ۲۲ شبه‌نظامی کشته شدند. در عملیاتی دیگر در وزیرستان جنوبی، ۱۳ شبه‌نظامی و ۱۲ سرباز جان باختند. همچنین در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه‌ی «دیر سفلی» (Lower Dir)، هفت سرباز و ۱۰ عضو طالبان پاکستان کشته شدند.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ی خود تأکید کرد که شبه‌نظامیان از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات استفاده می‌کنند و از دولت طالبان در کابل خواست تا «به مسئولیت‌های خود عمل کرده و مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان شود.» ارتش پاکستان این شبه‌نظامیان را «خوارج» توصیف و بدون ارائه‌ی مدرک، مدعی شد که آن‌ها از سوی هند حمایت می‌شوند؛ اتهامی که دهلی‌نو همواره آن را رد کرده است.

آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، از این عملیات قدردانی کرده و فداکاری نیروهای ارتش را ستودند. شریف که در مراسم تشییع سربازان جان‌باخته شرکت کرده بود، از حکومت طالبان خواست تا میان حفظ روابط دوستانه با پاکستان یا ادامه‌ی پناه دادن به طالبان پاکستانی، «یک انتخاب روشن» داشته باشد.

شبه‌نظامیان طالبان پاکستان که گروهی مجزا اما نزدیک به طالبان افغانستان هستند، پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱، حملات خود را در پاکستان افزایش داده‌اند.