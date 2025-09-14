در واکنش به حملهی اسرائیل؛ قطر میزبان نشست اضطراری سران عربی و اسلامی میشود
نشست اضطراری سران عربی و اسلامی با حضور سران ایران، عراق و ترکیه برگزار خواهد شد
قطر برای میزبانی نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی که قرار است فردا، دوشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۴ شهریور ۱۴۰۴)، در واکنش به حملهی اخیر اسرائیل به دوحه برگزار شود، آماده میشود.
ماجد بن محمد انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجهی قطر، به خبرگزاری رسمی این کشور (قنا) اعلام کرد که این نشست بازتابی از همبستگی گستردهی عربی و اسلامی با دوحه و مخالفت با تروریسمی است که اسرائیل آن را اجرا میکند.
انصاری افزود که در این نشست اضطراری، پیشنویس بیانیهای در خصوص حملهی اسرائیل به قطر که توسط نشست مقدماتی وزیران خارجهی کشورهای عربی و اسلامی تهیه شده است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وی همچنین اشاره کرد که این نشست برای مقابله با «تجاوز بزدلانهی اسرائیل» که محل اقامت چند تن از رهبران حماس در قطر را هدف قرار داد، برگزار میشود و کشورهای شرکتکننده اقدامات تروریستی اسرائیل را محکوم میکنند.
در نشست دوحه، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شرکت خواهند کرد.