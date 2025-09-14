بر اساس بودجه‌ی مصوب مجلس نمایندگان آمریکا، بودجه‌ی اختصاص‌یافته به پیشمرگه و دستگاه مبارزه با تروریسم عراق افزایش می‌یابد

2 ساعت پیش

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ی بودجه‌ی وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) برای سال مالی ۲۰۲۶ را تصویب کرد. بودجه‌ی سال آینده‌ی پنتاگون حدود ۹۶۱.۶ میلیارد دلار تعیین شده و شامل کمک به نیروهای پیشمرگه، نیروهای امنیتی عراق و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) می‌شود.

در بودجه‌ی سال آینده‌ی پنتاگون، مبلغ ۶۱.۰۱۴ میلیون دلار برای کمک و تجهیز نیروهای پیشمرگه اختصاص یافته است. این مبلغ نسبت به بودجه‌ی سال ۲۰۲۵، افزایشی ۴.۷ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. جزئیات این بودجه شامل ۱۱ میلیون و ۸۰ هزار دلار برای تسلیحات، ۵ میلیون و ۳۲۱ هزار دلار برای مهمات، ۲۷ میلیون و ۵۰۷ هزار دلار برای خودروهای نظامی، و ۱۷ میلیون و ۱۰۶ هزار دلار برای پوشاک و سایر تجهیزات است.

کاهش کمک به وزارت دفاع عراق

پنتاگون مبلغ ۴۸ میلیون و ۴۱۹ هزار دلار برای کمک به وزارت دفاع عراق در نظر گرفته که در مقایسه با سال ۲۰۲۵، کاهشی ۱۴۱ میلیون دلاری داشته است. این کمک‌ها شامل تحویل ۱۰۰ موشک هلفایر به ارزش ۱۲ میلیون دلار و ۱۳ میلیون دلار برای سیستم‌ها و تجهیزات ارتباطی است.

افزایش بودجه‌ی دستگاه مبارزه با تروریسم عراق

در بودجه‌ی ۲۰۲۶، مبلغ ۶۵ میلیون و ۵۹۵ هزار دلار برای حمایت از دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تخصص یافته است که نسبت به سال گذشته، ۵۶ میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. از این مبلغ، ۳۲ میلیون دلار برای آموزش و ۳۳ میلیون دلار برای تسلیحات و تجهیزات نظامی هزینه خواهد شد.

کاهش کمک به نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)

آمریکا در سال ۲۰۲۶ به حمایت خود از نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) ادامه خواهد داد، اما بودجه‌ی اختصاص‌یافته با ۱۷ میلیون دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۲۵، به ۱۳۰ میلیون دلار رسیده است. این بودجه شامل ۶۵ میلیون دلار برای حقوق، ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برای آموزش و تسلیحات، ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار برای پشتیبانی لجستیکی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برای تعمیرات و کارگاه‌ها می‌شود.