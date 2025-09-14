شورای عالی امنیت ملی، توافق جدید با آژانس اتمی را تأیید کرد

شورا‌ی عالی امنیت ملی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که متن امضاشده توسط عراقچی و گروسی، با مصوبه‌ی کمیته‌ی هسته‌ای این نهاد مطابقت دارد

1 ساعت پیش

شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای، تأیید «شیوه‌نامه‌ی همکاری» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، متن توافق‌نامه به تأیید کمیته‌ی هسته‌ای این شورا، که مرجع تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران است، رسیده است.

این متن هفته‌ی گذشته در قاهره، با میانجیگری بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه‌ی مصر، به امضای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رسیده بود.

بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی پس از آتش‌بس با اسرائیل تصویب کرد، هرگونه همکاری دولت ایران با آژانس نیازمند تأیید شورای عالی امنیت ملی است.

در بیانیه‌ی شورای عالی امنیت ملی آمده است: «متن این ترتیبات در کمیته‌ی هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.»

این شورا همچنین توضیح داد که کمیته‌ی هسته‌ای، متشکل از مقامات ارشد نهادهای ذی‌ربط، همواره از جانب شورا مأمور به تصمیم‌گیری بوده و در این مورد نیز طبق روال معمول عمل کرده است.