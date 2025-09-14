بنیاد خیریهی بارزانی از پروژهی راهبردی برای کودکان مبتلا به اوتیسم رونمایی کرد
بنیاد خیریهی بارزانی، با همکاری امارات متحده عربی، خدمات خود را به تمام شهرهای کوردستان گسترش میدهد
بنیاد خیریه بارزانی، روز یکشنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۳ شهریور ۱۴۰۴)، با هماهنگی امارات متحده عربی و با حضور جمعی از مقامات دولتی و شخصیتهای برجسته، مراسم فارغالتحصیلی پنجمین دوره از دانشآموزان «مرکز اوتیسم امارات» را برگزار کرد. در این مراسم، از یک پروژهی جدید برای گسترش خدماترسانی به کودکان مبتلا به اوتیسم رونمایی شد که هدف آن ارائه خدمات به تمام شهرهای کوردستان بر اساس روشهای علمی و استانداردهای جهانی است.
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریهی بارزانی، در یک نشست خبری اعلام کرد: «بارزانی با اهمیت ویژهای به این پروژه نگریسته و از آن بسیار خرسند است. همچنین مسرور بارزانی، رئیس هیئت مؤسسان بنیاد خیریهی بارزانی، ساختمانی را که توسط امارات احداث شده بود، به این بنیاد اهدا کرد.» وی افزود: «ما به معلمان خود که در این گام مهم حامی ما هستند، افتخار میکنیم.»
رئیس بنیاد خیریهی بارزانی تصریح کرد که این پروژه فعالیت خود را از شهر سوران در قالب «مجموعه مادر» آغاز کرده و در آیندهای نزدیک در زاخو نیز راهاندازی خواهد شد. وی گفت: «چندین مرکز کوچکتر در مناطق دیگر داریم و تمام تلاش ما این است که هیچ شهری در کوردستان از این پروژه بیبهره نماند.»
دکتر رَوشت رشید، سرپرست مرکز اوتیسم در بنیاد خیریهی بارزانی، از دولت امارات برای اهدای ساختمان و همکاری در تأسیس و پیشبرد این مرکز قدردانی کرد. وی همچنین از تمام خیرینی که به طور مستمر از این مرکز حمایت کردهاند، تشکر کرد.
دکتر رشید با تأکید بر هدف اصلی مرکز گفت: «هدف اصلی ما فعالیت بر اساس روشهای علمی بوده است و با افتخار میگویم که مرکز ما یکی از مراکز منطقه است که از مرحله تشخیص تا تمام گامهای درمانی، مطابق با معیارهای علمی فعالیت میکند.»
وی افزود: «هدف دوم ما، ارائه این خدمات به افراد کمدرآمد و نیازمند است. همچنین در این مرکز موفق به تربیت کادر متخصص شدهایم و توانستهایم ۶۰ معلم حرفهای در زمینه اوتیسم پرورش دهیم.»
در طول چهار سال فعالیت، در مجموع حدود ۱۱۰ کارشناس حرفهای در زمینه آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم برای کوردستان تربیت شدهاند که هر یک از آنها در آینده قادر به مدیریت مرکزی مشابه خواهند بود.
دکتر رؤشت رشید اعلام کرد که از سال ۲۰۲۱ تاکنون، حدود ۳۰۰ کودک آموزش دیدهاند و از این تعداد، ۸۲ کودک به چرخه تحصیل بازگشتهاند. وی همچنین از وزارت آموزشوپرورش برای اجرای طرح ادغام کودکان مبتلا به اوتیسم در مدارس عادی برای نخستین بار، قدردانی کرد.
دکتر دلوان احمد، مدیرکل بهداشت اربیل، نیز با ابراز خرسندی از شرکت در این رویداد اظهار داشت: «طی سالهای گذشته، مرکز امارات در تمام پروژهها مانند آموزش و تأمین دارو، پشتیبان بخش بهداشت بوده است. این مرکز ویژگی منحصربهفردی دارد، زیرا مبتلایان به اوتیسم نیازمند توجه ویژهای هستند تا بتوانند در فرآیند زندگی و تحصیل با دیگر کودکان ادغام شوند.»