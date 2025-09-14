گروههای فلسطینی در لبنان سلاحهای خود را به ارتش این کشور تحویل دادند
گروههایی مانند حماس و جهاد اسلامی هنوز به این طرح خلع سلاح نپیوستهاند
ارتش لبنان در چارچوب یک طرح امنیتی، فرآیند تحویل گرفتن سلاح از گروههای وابسته به «سازمان آزادیبخش فلسطین» (ساف) را به پایان رساند.
روز شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ شهریور ۱۴۰۴)، ارتش لبنان اعلام کرد که هشت کامیون سلاح از گروههای وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین دریافت کرده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده است: «پنج کامیون سلاح در اردوگاه عینالحلوه و سه کامیون دیگر در اردوگاه بداوی در طرابلس تحویل گرفته شد.»
عبدالهادی اسعدی، مدیر روابط عمومی و رسانهای نیروهای امنیت ملی فلسطین در لبنان، تحویل سلاحها را تأیید کرد و گفت: «نیروهای امنیت ملی امروز فرآیند دریافت سلاح از گروههای وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین را تکمیل کردند.»
این فرآیند به عنوان بخشی از طرحی اجرا میشود که از ۲۱ اوت گذشته آغاز شد. این طرح حاصل توافق میان طرفهای لبنانی و فلسطینی در جریان سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به بیروت در ماه مه گذشته است. بر اساس این توافق، گروههای فلسطینی مسئولیت امنیت داخل اردوگاهها را بر عهده میگیرند و ارتش لبنان امنیت خارج از اردوگاهها را تأمین میکند.
جنبشهای حماس و جهاد اسلامی که بخشی از سازمان آزادیبخش فلسطین نیستند، هنوز آمادگی خود را برای تحویل سلاحهایشان به ارتش لبنان اعلام نکردهاند. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز توانایی کنترل گروههای مسلح خارج از ساف، مانند حماس و جهاد اسلامی، را در اردوگاههای لبنان ندارد.
کمیته گفتوگوی لبنانی-فلسطینی، که زیر نظر نخستوزیری لبنان بر این فرآیند نظارت دارد، در بیانیهای اعلام کرد: «نشستها با گروههای مختلف فلسطینی، از جمله جنبشهای حماس و جهاد اسلامی، در چارچوب رویکرد ثابت دولت لبنان برای اعمال حاکمیت خود بر تمام خاک این کشور ادامه دارد.»