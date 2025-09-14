رئیس ستاد ارتش اسرائیل: اشغال غزه ۶ ماه زمان میبرد
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به نخستوزیر این کشور هشدار داد که حتی پس از اشغال غزه حماس به طور کامل از نظر نظامی و سیاسی ریشهکن نخواهد شد
ایال ضمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، اطلاع داده است که عملیات زمینی برای به دست گرفتن کنترل کامل شهر غزه نیازمند شش ماه زمان خواهد بود. او همچنین تأکید کرده است که حتی پس از اشغال، حماس از نظر نظامی و سیاسی به طور کامل از بین نخواهد رفت.
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، ارتش این کشور به دستور نتانیاهو، با وجود هشدارهایی مبنی بر به خطر افتادن جان اسرا، به تخریب کامل محلههای مسکونی ادامه میدهد. ضمیر همچنین تصریح کرده است که عملیات زمینیای که ارتش برای آن آماده میشود، به یک «راهحل کامل» منجر نخواهد شد و هدف از این موضعگیری، «همسو کردن انتظارات با دولت در مورد نتیجهی عملیات زمینی پیشبینیشده» عنوان شده است.
رئیس ستاد کل ارتش در یک نشست محرمانه خاطرنشان کرده است: «دستیابی به یک نتیجهی قاطع، نیازمند گسترش عملیات به سایر مناطق نوار غزه، از جمله اردوگاههای مرکزی است که این امر میتواند چالشهای غیرنظامی جدی برای اسرائیل ایجاد کند که ارتش آمادگی مقابله با آن را ندارد.»
بر اساس برآوردهای نهادهای امنیتی، کنترل غزه میتواند بین چند ماه تا نیم سال به طول انجامد و پس از آن، مرحلهی گستردهتر «پاکسازی» منطقه آغاز خواهد شد.
کانال ۱۲ گزارش داد که بنیامین نتانیاهو روز گذشته (یکشنبه) در یک نشست امنیتی، بر لزوم «آغاز عملیات در چارچوب زمانی توافقشده» تأکید کرده است. این در حالی است که نگرانیهای جدی وجود دارد که یک عملیات زمینی ممکن است جان اسرای در دست حماس را به خطر اندازد. این شبکه همچنین اشاره کرد که نتانیاهو به همراه وزرا و رؤسای امنیتی، «سناریوهای احتمالی» را در صورت آسیبرسانی یا اعدام اسرا توسط حماس در حین درگیری، مورد بحث و بررسی قرار دادهاند. ماهیت اقدامات مورد نظر در این سناریوها فاش نشده است.
در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵ (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)، دولت اسرائیل طرح پیشنهادی نتانیاهو برای اشغال کامل نوار غزه، با شروع از شهر غزه را تصویب کرد. به دنبال آن، در ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، ارتش اسرائیل رسماً عملیات نظامی «گیدئون ۲» را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این اقدام به دلیل نگرانی از جان اسرا و سربازان در نوار غزه، با انتقاد و اعتراضاتی در داخل اسرائیل روبرو شد.