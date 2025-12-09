2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، زیر عنوان «هدف گرفتن زیرساخت انرژی در اقلیم کوردستان (۲۰۱۸ - ۲۰۲۵)» گزارشی منتشر کرد و در آن تعداد حملات زنجیره‌ای و نظام‌مند با استفاده از تسلیحات پیشرفته به زیرساخت اقتصادی و انرژی اقلیم کوردستان را ارایه کرد، که خسارات مالی و تلفات جانی در پی داشته‌اند.

بر پایه گزارش، حملات در طول هفت سال گذشته شاهد تغییرات خطرناکی بوده و در چهار مرحله انجام شده‌اند.

مرحله اول (۲۰۱۸ – ۲۰۲۱): حملات متقاطع و غیردقیق بودند و هدف از آنها از کار انداختن بخش انرژی و اعمال فشار روانی بود و با استفاده از کاتیوشا انجام می‌شدند.

مرحله دوم (۲۰۲۲): تغییر جدی اتفاق افتاد و به طور مستقیم خانه و محل زندگی بازرگانان بخش انرژی مورد هدف قرار گرفت. که بارزتزین آن حمله به خانه شیخ باز کریم برزنجی در مارس ۲۰۲۲ با استفاده از ۱۲ موشک بالستیک بود. در آوریل و مه همان سال پالایشگاه کَلَک در دشت نینوا مورد هدف قرار گرفت.

مرحله سوم (۲۰۲۳ – ۲۰۲۴): حملات به طور مستقیم زندگی غیرنظامیان و سرمایه‌گذاران را هدف گرفت که بارزترین آن شهید کردن بازرگان معروف «پیشرو دزه‌ای» و اعضای خانواده‌اش بود. در ژانویه ۲۰۲۴ هم با حمله پهپادی به میدان گازی کورمور چهار کارمند خارجی کشته شدند.

مرحله چهارم (۲۰۲۵): از کار انداختن کامل بخش برق و نفت.

گزارش، مرحله چهارم حملات انجام شده در سال ۲۰۲۵ را به عنوان خطرناکترین مرحله توصیف و تاکید کرده است که هدف از آن از کار انداختن کامل بخش برق و نفت بود؛

حملات پهپادی خوشه‌ای (جولای ۲۰۲۵): به طور همزمان به پنج میدان نفتی (خورمله، سرسنگ، پیشخاپور، تاوکی و شیخان) حمله شد که توقف تولید روزانه نفت به میزان ۲۲۰ هزار بشکه را در پی داشت.

حمله به کورمور (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵): حمله‌ای دقیق به انبار گاز مایع (LPG)، تامین کننده نیاز روزانه شهروندان، انجام شد.

خسارات این حمله برای تولید برق و انرژی به شرح زیر برآورد شده است:

تولید گاز: از ۷۵۰ میلیون فوت مکعب به سفر رسید.

تولید برق: از ۴۲۰۰ مگاوات به کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات کاهش یافت (بیش از ۳۰۰۰ مگاوات کاهش یافت)

ارائه خدمات برق: از ۱۸ تا ۲۴ ساعت، در بیشتر مناطق به قطع کامل رسید.

جغرافیای تحت تاثیر: خاموشی برق سراسر استان‌های اقلیم کوردستان، استان کرکوک و نینوا را شامل شد و صادرات انرژی به شبکه میهنی عراق متوقف شد.

دولت اقلیم کوردستان در این گزارش تاکید کرده است که فارغ از هر گونه برداشت سیاسی، این حملات امنیت انرژی میهنی و محیط سرمایه‌گذاری در سراسر عراق را تهدید می‌کنند.

ب.ن