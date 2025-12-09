دستگیری سه عضو سابق حزب بعث به اتهام شرکت در جنایات کشتار جمعی
اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی سازمان امنیت میهنی عراق، دستگیری سه عضو سابق حزب بعث که در جنایات کشتار جمعی در استان صلاحالدین دست داشتهاند را اعلام کرد.
امروز سهشنبه ۹ دسامبر، ارشد حاکم، سخنگوی سازمان امنیت میهنی عراق، در بیانیهای اعلام کرد: سه عضو سابق حزب بعث در استان صلاحالدین دستگیر شدند و در جریان بازجوییهای اولیه اعتراف کردهاند که به طور مستقیم در جنایت کشتار جمعی شرکت داشتهاند.
وی افزود: نهادهای امنیتی به تعقیب تمامی افرادی که در این جنایات دست داشتهاند، ادامه خواهند داد و گذشت زمان مانع از مجازات جنایاتکاران نخواهد شد.
پس از سرنگونی رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، صدها گور جمعی که قربانیان کشتار جمعی در آن دفن شدهاند، در عراق کشف شدند. بر پایه آمار منتشر شده، تعداد قربانیان این جنایات حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد شده است که بیش از ۱۸۰ هزار نفر از آنها کورد بودهاند، به خصوص قربانیان عملیات نسلکشی انفال در مناطق بارزان و گرمیان در اقلیم کوردستان و بیابانهای جنوب عراق.
ب.ن