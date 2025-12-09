9 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل مرکز مدیریت بحران در وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که بارش باران و وقوع سیل در برخی مناطق اقلیم کوردستان شدت گرفته و در اثر آن سه هم‌میهن جان خود را از دست داده، یک نفر ناپدید شده و خسارات مالی بسیاری وارد شده است.

سروه رسول، مدیرکل مرکز مدیریت بحران، امروز سه‌شنبه ۹ دسامبر، با شدت گرفتن بارش باران و وقوع سیل در برخی مناطق اقلیم کوردستان، اعلام کرد که از نزدیک بر اوضاع نظارت دارند و شدت بارش، بیشتر در مناطق سلیمانیه، بازیان و چمچمال بوده است.

وی افزود که تاثیرات بارش شدید بر استان‌های دیگر اقلیم کمتر بوده است.

او گفت: که در اثر وقوع سیل در سلیمانیه دو نفر جان خود را از دست داده و یک نفر هم ناپدید شده است. در کرکوک نیز یک دختر نُه ساله جان خود را از دست داده است.

سروه‌ رسول‌، اعلام کرد که وقوع سیل خسارات مالی بسیاری وارد کرده و چند انبار، مغازه، خانه و ده‌ها خودرو آسیب دیده‌اند.

همچنین تاکید کرد که تیم‌های ویژه امداد در حال گشایش مسیر‌های مسدود شده و کمک به شهروندان آسیب دیده هستند.

او گفت که از بخش خصوصی، سازمان‌های مدنی، بنیاد خیریه بارزانی و هلال احمر درخواست کمک کرده و همه وارد عمل شده‌اند.

در برخی مناطق اقلیم کوردستان به دلیل شدت بارش باران و احتمال وقوع سیل، مدارس و ادارات تعطیل شده‌اند.

بارش باران از بعدازظهر امروز سه‌شنبه در مناطق مختلف اقلیم کوردستان شدت گرفت و به خصوص در استان سلیمانیه موجب وقوع سیل شد.

کلیه نهادهای مربوطه اقلیم به حالت آماده باش درآمده‌اند.

ب.ن