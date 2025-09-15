مارکو روبیو: حماس به دنبال نابودی اسرائیل است
وزیر خارجهی آمریکا، در اورشلیم بر ضرورت پایان دادن به حضور حماس برای برقراری ثبات تاکید کرد
مارکو روبیو، وزیر خارجهی آمریکا، روز دوشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۴ شهریور ۱۴۰۴)، در اورشلیم (قدس) با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دیدار و پس از آن در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. وی اظهار داشت: "تا زمانی که حماس وجود داشته باشد، ثباتی برقرار نخواهد شد." او همچنین از قطر خواست تا به میانجیگری خود برای پایان دادن به جنگ در غزه ادامه دهد.
روبیو گفت: "حماس باید از بین برود و گروگانهای غزه باید در اسرع وقت بازگردانده شوند." وی افزود که به رسمیت شناختن کشور فلسطین، جسارت بیشتری به جنبش حماس خواهد بخشید و تاکید کرد: "هدف حماس، نابودی کشور اسرائیل است." او از اسرائیل به خاطر روابط قوی با آمریکا تشکر کرد و تاکید کرد که گروگانها و اجساد اسرائیلیها در غزه نیز باید هرچه زودتر بازگردانده شوند.
روبیو اظهار داشت: "پس از پایان دادن به حماس، درباره ایجاد وضعیتی بهتر در غزه گفتگو خواهیم کرد." وی همچنین گفت: "حماس باید سلاحهای خود را بر زمین بگذارد. اگر در هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آن حملات وحشیانه را علیه اسرائیلیها انجام نداده بود، ما چنین روزی را تجربه نمیکردیم."
وزیر خارجه آمریکا در همین کنفرانس مطبوعاتی به روابط قوی کشورش با متحدان خود در خلیج فارس اشاره کرد.
در خصوص ایران نیز روبیو گفت: "تسلیحات هستهای ایران تهدیدی برای آمریکا و اسرائیل است." وی همچنین اعلام کرد که دونالد ترامپ، فشارهای خود را بر ایران افزایش خواهد داد.