رویترز: توافق بغداد و اربیل برای ازسرگیری صادرات نفت کوردستان نزدیک است
بر اساس یک توافق اولیه، دولت اقلیم کوردستان روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت را برای صادرات به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل خواهد داد
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که شورای وزیران عراق موافقت اولیه خود را با طرحی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان اعلام کرده است.
یک مقام مسئول در یکی از شرکتهای نفتی بینالمللی فعال در کوردستان به این خبرگزاری گفت: «مذاکرات فشردهتر شده و ما بیش از هر زمان دیگری به یک توافق سهجانبه نزدیک هستیم، زیرا همه طرفها انعطاف نشان میدهają.»
جزئیات توافق اولیه
بر اساس این طرح، دولت اقلیم کوردستان متعهد میشود روزانه دستکم ۲۳۰ هزار بشکه نفت به شرکت سومو تحویل دهد و ۵۰ هزار بشکه را برای مصارف داخلی نگه دارد. در مقابل، به ازای فروش هر بشکه نفت، ۱۶ دلار در یک حساب امانی واریز و به طور متناسب میان شرکتهای تولیدکننده توزیع خواهد شد. درآمد باقیمانده نیز به حساب سومو بازمیگردد.
طی دو ماه گذشته، هیئت دولت اقلیم کوردستان مذاکرات فشردهای را با دولت فدرال برای ازسرگیری صادرات نفت انجام داده و هر دو طرف تأکید کردهاند که به یک توافق نهایی نزدیک شدهاند.
صادرات نفت عراق از بنادر جنوبی این کشور روزانه حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه است. صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه از ماه مارس سال ۲۰۲۳ و در پی شکایت دولت عراق و با حکم دادگاه داوری پاریس متوقف شده است.