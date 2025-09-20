سنتکام: یک مقام ارشد داعش که تهدیدی مستقیم برای آمریکا بود، در سوریه کشته شد
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد عمر عبدالقادر، از فرماندهان ارشد داعش را که به طور فعال برای حمله به نیروهای آمریکایی تلاش میکرد، در عملیاتی در سوریه به قتل رسانده است
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «در عملیاتی در سوریه، عمر عبدالقادر، یک مقام ارشد داعش را که تهدیدی مستقیم برای خاک آمریکا محسوب میشد، کشتیم.»
سنتکام در ادامه افزود که عمر عبدالقادر فعالانه برای حمله به نیروهای آمریکایی تلاش میکرد و کشته شدن او، توانایی داعش برای طراحی و اجرای حملات بیشتر علیه شهروندان آمریکایی و شرکای آنها را مختل میکند.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این باره اظهار داشت: «ما از نابود کردن تروریستهایی که برای حمله به آمریکاییها، نیروهایمان، متحدان و شرکای ما تلاش میکنند، دست برنخواهیم داشت.»
این رویداد در حالی رخ میدهد که روز جمعه، یک منبع امنیتی در نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در دیرالزور اعلام کرده بود که نیروهای ائتلاف بینالمللی تجهیزات نظامی بیشتری شامل بیش از پانزده کامیون و خودروی زرهی را به پایگاه خود در شدادی منتقل کردهاند.