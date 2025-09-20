با وجود رأی منفی ۹ عضو از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، ایران و اروپا همچنان هشت روز برای دستیابی به توافق فرصت دارند

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌ها علیه ایران را تصویب نکرد. در این رأی‌گیری، روسیه، چین، پاکستان و الجزایر به این پیش‌نویس رأی مثبت دادند، اما نه عضو دیگر از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با آن مخالفت کردند و دو عضو نیز رأی ممتنع دادند.

اگر تا تاریخ ۲۷ سپتامبر توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشود، تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور مجدداً اعمال خواهد شد.

واکنش ایران: این اقدام دیپلماسی را تضعیف می‌کند

امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، پس از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت: «درب دیپلماسی بسته نشده است، اما ایران باید تصمیم بگیرد که با چه کسی و بر چه اساسی مذاکره کند.» او این اقدام را «غیرضروری و غیرقانونی» خواند و تأکید کرد که ایران به هیچ وجه به «سیاست‌های زورمدارانه» پایبند نخواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با همتایان اروپایی خود دیدار خواهد کرد. ایروانی افزود: «آنچه امروز رخ داد، نشان می‌دهد که هیچ اجماعی در شورا وجود ندارد و این امر تلاش‌های دیپلماتیک را تضعیف کرده و خطر پیامدهای جدی برای عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را به دنبال دارد.»

وزارت امور خارجه‌ی ایران نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام بر عهده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان است.»

آمریکا و اروپا: آماده راه‌حل دیپلماتیک هستیم

دوروتی شیا، سفیر آمریکا، گفت: «اگرچه آمریکا به این پیش‌نویس رأی منفی داد، اما این امر مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک واقعی جهت حل مشکلات نخواهد بود. حتی اگر تحریم‌ها بازگردند، آمریکا همواره برای راه دیپلماتیک آماده است.»

از سوی دیگر، ژروم بونافون، سفیر فرانسه، و باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل نیز بر آمادگی خود برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک جهت حل اختلافات در هفته‌های آینده تأکید کردند.

مخالفت روسیه و چین

روسیه و چین، دو عضو توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران، تلاش‌های اروپا برای اعمال مجدد تحریم‌ها را رد کردند. فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل، هشدار داد که این اقدام به تلاش‌های دیپلماتیک آسیب می‌رساند و «ممکن است به نتایج فاجعه‌باری منجر شود که پیش‌بینی آن دشوار است.»