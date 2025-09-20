عراق ۴۷ شهروند فرانسوی عضو داعش را برای محاکمه از سوریه تحویل گرفت
سازمان اطلاعاتی عراق اعلام کرد ٤٧ شهروند فرانسوی عضو داعش کە از سوریە بە عراق تحویل دادهشدهاند، بر اساس قوانین عراق محاکمه خواهند شد
یک مقام امنیتی در عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که سازمان اطلاعاتی این کشور در حال بازجویی از ۴۷ شهروند فرانسوی است که به اتهام عضویت در داعش از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) به عراق تحویل داده شدهاند.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد: «این ۴۷ نفر، بخشی از هستههای داعش بوده و با این سازمان همکاری کردهاند. نیروهای امنیتی عراق اسناد و اعترافاتی از عراقیهای بازداشتشده در سوریه جمعآوری کردهاند که دست داشتن این فرانسویها در جنایات علیه عراقیها را تأیید میکند. آنها طبق قوانین عراق محاکمه خواهند شد.»
دستگاه اطلاعاتی عراق نیز در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «متهمان تحویلگرفتهشده به دلیل مشارکت در جرائم تروریستی که طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در داخل عراق رخ داده، تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق بودهاند.» این بیانیه میافزاید که انتقال این افراد بر اساس احکام قضایی و تحقیقات صورت گرفته است.
در همین راستا، دادستانی کل ضدتروریسم فرانسه تأیید کرد که عراق از مدیریت خودمختار شمال و شرق سوریه درخواست کرده بود متهمانی را که احتمالاً در خاک عراق مرتکب جنایت شدهاند، تحویل دهد و این شهروندان فرانسوی در همین چارچوب به عراق منتقل شدهاند.