تلاش یک بانووی کورد برای حفظ میراث فرهنگی: خانهای در اربیل به موزه تبدیل شد
زهرا زنگنه، پژوهشگر و مجموعهدار کورد، با هزینهی شخصی خانهای قدیمی در اربیل را به یک موزهی فرهنگی تبدیل کرده است
زهرا زنگنه، پژوهشگر و آرشیویست میراث فرهنگی کوردی، با تبدیل یک خانه قدیمی به موزه، گامی مهم در جهت حفظ و معرفی فرهنگ غنی کوردستان برداشته است. او میگوید قصد دارد این مکان را به مرکزی برای برگزاری کلاسهای آموزشی و فعالیتهای فرهنگی تبدیل کند.
زنگنه در گفتگو با کوردستان٢٤ اظهار داشت که علاقه او به گردآوری اشیای تاریخی از دوران کودکی شکل گرفته است. او گفت: «خانه پدریام شبیه به یک موزه پر از اشیای باارزش تاریخی بود و همین امر مرا تشویق کرد تا مجموعه بزرگتری را گردآوری کنم.»
او این پروژه را کاملاً با هزینه شخصی و بدون حمایت خارجی به ثمر رسانده است. بسیاری از اشیای این موزه، یادگارهایی از خانه مادربزرگ و پدرش هستند که قدمت برخی از آنها به دوران صفویه و قاجار بازمیگردد. اگرچه او اشیاء را از سراسر عراق جمعآوری کرده، اما اولویت اصلی او نمایش فرهنگ کوردی بوده است.
زهرا زنگنه قصد دارد این خانه را به یک مرکز تخصصی برای حفظ اسناد و مدارک فرهنگی تبدیل کند. او با تأکید بر اهمیت این کار گفت: «فرهنگ، هویت است؛ میهن است؛ ملت است.»