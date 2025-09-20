احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) را به نادیده گرفتن درخواست عبدالله اوجالان متهم کرد

3 ساعت پیش

احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، در مصاحبه با روزنامه «ملت» ترکیه اظهار داشت: «نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، برای انحلال خود را نادیده گرفته‌اند و به تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه و عراق تبدیل شده‌اند.»

وی افزود که آنکارا پیش از این به دلیل تلاش‌های سوریه از انجام عملیات نظامی علیه قسد خودداری کرده بود، اما «صبر ترکیه ممکن است تا پایان سال به سر آید و اگر این نیروها با ارتش سوریه ادغام نشوند، عملیاتی علیه آن‌ها انجام خواهد داد.»

شرع همچنین درخواست‌های قسد برای عدم تمرکز را رد کرد و توضیح داد که قانون شماره ۱۰۷ استان‌های سوریه، خود ۹۰ درصد از عدم تمرکز اداری را تأمین می‌کند و درخواست قسد صرفاً تلاشی برای جدایی‌طلبی است.

رئیس‌جمهور سوریه با اشاره به دیدار خود با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، گفت: «در این دیدار به او گفتم اگر برای مطالبه حقوق کوردها آمده‌ای، نیازی نیست، زیرا کوردها شهروندان برابر سوریه هستند و من بیشتر از تو نگران حقوق آن‌ها هستم.»

این در حالی است که وزارت امور خارجه‌ی آمریکا نیز اعلام کرده است کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه، و تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، با اسعد شيبانی، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، درباره آینده این کشور و اجرای توافق‌نامه ۱۰ مارس میان دمشق و قسد گفتگو کرده‌اند.