اردوغان خطاب به نتانیاهو: گنجینه قدس را تحویل نمیدهیم
رئیسجمهور ترکیه میگوید آنکارا حتی یک سنگ متعلق به قدس را نیز پس نخواهد داد
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تأکید کرد که کشورش هرگز کتیبهی باستانی کشفشده در تونلی زیر قدس در دوران عثمانی را به اسرائیل تحویل نخواهد داد. این اثر تاریخی که به «کتیبهی سیلوان» یا «کتیبه شیلوه» شهرت دارد، قدمت آن به ۲۷۰۰ سال پیش بازمیگردد و هماکنون در موزهی باستانشناسی استانبول نگهداری میشود.
روز دوشنبهی گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، فاش کرد که در سال ۱۹۹۸ تلاشهای خود برای بازگرداندن این کتیبه را متوقف کرده بود، زیرا نگران بود این اقدام خشم مردم ترکیه را برانگیزد؛ در آن زمان، اردوغان شهردار استانبول بود.
اردوغان با متهم کردن نخستوزیر اسرائیل به «برانگیختن نفرت» علیه ترکیه، گفت: «او به دلیل آنکه ما این امانت اجدادمان را بازنگرداندهایم، اظهارات کینهتوزانه بیان میکند. قدس، شرف، کرامت و حاکمیت مسلمانان و تمام بشریت است.» وی افزود که نتانیاهو اکنون بیشرمانه خواستار بازپسگیری کتیبه سیلوان است، اما «ما حتی یک سنگ را که متعلق به قدس باشد، پس نخواهیم داد.»
این کتیبه سنگی در اواخر قرن نوزدهم در تونل سیلوان، یک کانال آب باستانی در زیر شهر قدس، کشف شد. در سال ۱۸۸۰، زمانی که قدس بخشی از امپراتوری عثمانی بود، این اثر برای نگهداری به قسطنطنیه (استانبول امروزی) منتقل شد و از آن زمان تاکنون در آنجا باقی مانده است.
از دیدگاه اسرائیل، این کتیبه یک سند تاریخی کلیدی برای اثبات حضور یهودیان در قدس محسوب میشود. نتانیاهو در مراسم افتتاح یک تونل باستانشناسی در سیلوان، این اثر را یکی از مهمترین آثار باستانی اسرائیل پس از «طومارهای دریای مرده» توصیف کرد.