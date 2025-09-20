سخنگوی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد در دوره کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، ۵۴۰۰ کیلومتر جاده‌ی جدید با بودجه‌ای بالغ بر سه و نیم تریلیون دینار احداث و بازسازی شده است

2 ساعت پیش

پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که کابینه نهم اقدامات چشمگیری در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی، به ویژه در حوزه احداث و نوسازی راه‌ها و جاده‌ها، به انجام رسانده است.

جزئیات پروژه‌ها

بر اساس گزارش ارائه شده، جزئیات این پروژه‌ها به شرح زیر است:

جاده‌های اصلی (برون‌شهری): ۲۶۸۱ کیلومتر جاده‌ی جدید احداث یا بازسازی و آسفالت شده است که هزینه کلی آن به یک تریلیون و ۳۲ میلیارد و ۸۳۴ میلیون دینار می‌رسد.

جاده‌های روستایی: ۳۱۸ پروژه مرتبط با راه‌های روستایی به طول کلی ۳۱۷ کیلومتر اجرا شده است.

معابر داخل شهری: ۲۱۶۸ پروژه راهسازی در داخل شهرهای اقلیم کوردستان با بودجه‌ای بالغ بر دو تریلیون و ۴۰ میلیارد دینار به بهره‌برداری رسیده است.

افتتاح پروژه جدید راهبردی

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان همچنین افزود که امروز، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، یک جاده راهبردی و مهم دیگر، یعنی مسیر دو بانده «شیخان - لالش» را افتتاح می‌کند. این پروژه در مدتی کوتاه و با کیفیتی مطابق با استانداردهای جهانی تکمیل شده است.