مسرور بارزانی در مراسم افتتاح جادهی شێخان-لالش: اجازه نمیدهیم توطئههای سیاسی پیوند ما با خاکمان را از بین ببرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان با تأکید بر لزوم اجرای توافقنامهی شنگال (سنجار) و بازگشت آوارگان، از دستیابی به تفاهمی جدید با بغداد برای حل مشکلات و تأمین حقوق مالی مردم کوردستان خبر داد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، در مراسم افتتاح پروژه جادهی دو باندهی شێخان-لالش، ضمن تأکید بر اهمیت خدمترسانی به تمام مناطق کوردستان، به تشریح آخرین تحولات در روابط با دولت فدرال و وضعیت شنگال(سنجار) پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود پس از خوشامدگویی به حاضران از جمله میر حازم، بابا شیخ و دیگر شخصیتهای روحانی و اجتماعی منطقه گفت: «حدود یک سال پیش در همین مکان بودیم و قول دادیم که جادهی شێخان به لالش مقدس را به یک جادهی دو بانده تبدیل کنیم. شکر خدا که پس از یک سال، امروز برای افتتاح این جاده اینجا گرد هم آمدهایم.»
خدمت به این منطقه وظیفه ماست
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان اظهار داشت: «بیگمان، هر خدمتی که برای شهروندانمان انجام دهیم، باز هم کم است؛ به ویژه برای این منطقه که از منظر تاریخی، دینی، همزیستی و تاریخ مبارزاتی ملت ما، منطقهای بسیار مهم است. مردم این منطقه همواره مبارز بودهاند و وظیفهی ماست که به آنها خدمت کنیم.»
وی افزود: «این پروژه یکی از چندین پروژهای است که در این منطقه به اجرا درآمده و بیشک پروژهها در سایر استانها و مناطق نیز ادامه خواهند یافت. امیدوارم این خدمات، تسهیلاتی برای تردد خواهران و برادران ما فراهم کند. همچنین این جاده به مردم دیگر مناطقی که از طریق این مسیر به یکدیگر متصل میشوند نیز خدمترسانی خواهد کرد.»
ایزدیها، کوردهای اصیل هستند
مسرور بارزانی، با اشاره به جایگاه ویژهی جامعهی ایزدی تأکید کرد: «خواهران و برادران ایزدی ما بخش اصیلی از کوردستان هستند و همانطور که جناب پرزیدنت بارزانی فرمودند، کوردهای اصیل، ایزدیها هستند. به همین دلیل، هیچگاه جدایی میان ما پذیرفته نیست. میدانم این منطقه چقدر برای خواهران و برادران ایزدی ما اهمیت دارد. بسیاری از مردم از سراسر جهان برای زیارت لالش مقدس به اینجا میآیند و همانطور که شنیدهایم، پس از چند روز دیگر نیز زیارتکنندگان بسیاری به این منطقه سفر خواهند کرد.»
پروژههای عمرانی متوقف نشدهاند
نخستوزیر با اشاره به چالشهای اقتصادی فراروی اقلیم کوردستان گفت: «ما انتظار حمایت بیشتری از سوی دولت فدرال داشتیم، اما علیرغم تمام بحرانهایی که شاهد بودیم، پروژههای عمرانی در اینجا متوقف نشدند. بخش بزرگی از این موفقیت به اعتماد شرکتهای بخش خصوصی به دولت اقلیم کوردستان بازمیگردد که این پروژه را با هزینهی خود اجرا کردند و این جای قدردانی دارد.»
وی افزود: «به همین دلیل، لازم میدانم به طور ویژه از شرکت مجری این پروژه تشکر کنم که آن را در مدت زمانی بسیار کوتاه و با استانداردهای جهانی و بینالمللی به اتمام رساند. از آنها میخواهم به خدمترسانی و اجرای پروژههای دیگر در هرکجا که این وظیفه به آنها سپرده شود، ادامه دهند.»
پرزیدنت بارزانی فرماندهی آزادسازی شنگال را برعهده گرفت
مسرور بارزانی با یادآوری دوران تاریک حمله داعش گفت: «خواهران و برادران ایزدی ما سالها با سختی و مصیبت روبرو شدند، اما همواره قویتر و استوار بر پای خود ایستادند و با دشمنان و توطئههای بدخواهان مقابله کردند. ما شاهد بودیم که در دوران خدمت به جناب بارزانی، زمانی که تروریستهای وحشی داعش به شنگال حمله کردند، ایشان دستوری تاریخی صادر کردند که "یا شنگال را آزاد میکنیم، یا همگی در این راه شهید میشویم".»
وی ادامه داد: «با یاری خداوند، جناب بارزانی فرماندهی نیروهای کوردستان برای آزادسازی شنگال را بر عهده گرفتند و پس از ۱۰۰ روز، به وعده خود عمل کردند. درست است که ما صدها شهید دادیم، اما اجازه ندادیم ارادهمان شکسته شود. برای جناب بارزانی، سربلندی خواهران و برادران ایزدی از هر چیزی مهمتر بود.»
لزوم اجرای توافقنامه شنگال و بازگشت آوارگان
نخستوزیر اقلیم کوردستان با انتقاد از اجرایی نشدن توافقنامه شنگال، تصریح کرد: «ما تلاش جدی کردیم تا توافقنامهی شنگال با دولت فدرال به اجرا درآید، اما متأسفانه تاکنون این توافق به دلیل حضور نیروهای غیرقانونی که خود را بر منطقه تحمیل کردهاند، اجرایی نشده است. ما از دولت رسمی فدرال میخواهیم گامهای لازم را بردارد و تسهیلات را فراهم کند تا خواهران و برادران ایزدی ما با سربلندی به شنگال بازگردند.»
وی تأکید کرد: «ما به تلاشهای خود ادامه خواهیم داد تا همه شهروندانمان، چه ایزدی، چه مسلمان، عرب، ترکمان یا مسیحی، با سربلندی به خانه و کاشانه خود بازگردند. پیوند ما با خاک و سرزمینمان با هیچ توطئه سیاسی از بین نخواهد رفت.»
تفاهم جدید با بغداد برای حل مسئلهی بودجه و حقوق
مسرور بارزانی در پایان سخنان خود به مذاکرات با بغداد اشاره کرد و گفت: «گفتگوهای ما با دولت فدرال بر سر تأمین بودجه و حقوق ادامه دارد. ما بارها گفتهایم که هیچ مانعی از سوی اقلیم وجود ندارد و هرگاه بهانهای مطرح شده، ما برای رفع آن تلاش کردهایم. در آخرین گفتگوها، میان شرکتهای تولیدکننده نفت در اقلیم کوردستان و دولت فدرال به تفاهم و توافقی دست یافتهایم که این میتواند آغازی بسیار امیدوارکننده برای پایان دادن به این چالشها باشد.»
وی ابراز امیدواری کرد: «امیدواریم در روزهای آینده این توافق به واقعیت تبدیل شود، مورد رضایت همه طرفها قرار گیرد و دولت عراق به تعهدات خود در قبال حقوق مردم کوردستان عمل کند تا دیگر موضوع حقوق به ابزاری در مباحث روزمره تبدیل نشود. انشاءالله در آینده نزدیک به نتیجهای مثبت خواهیم رسید.»