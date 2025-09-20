علی تَتَر در مراسم افتتاح جاده‌ی شێخان-لالش، از اجرای هزرا و۳۴۲ پروژه در این اتان خبر داد

3 ساعت پیش

علی تَتَر ، استاندار دهوک، روز شنبه در مراسم افتتاح جاده دو بانده شێخان-لالش که با حضور نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان برگزار شد، تأکید کرد که کابینه نهم علی‌رغم تمام بحران‌ها، یک کابینه عمرانی بوده و با جسارت، پروژه‌های راهبردی را متوقف نکرده است.

علی تتر، در ابتدای سخنان خود ضمن خوشامدگویی به مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، میر ایزدیان، شورای روحانی و دیگر مقامات سیاسی و اجتماعی گفت: «یک سال پیش، نخست‌وزیر برای کلنگ‌زنی این پروژه تشریف آوردند و امروز پس از گذشت یک سال، به شکرانه‌ی خدا برای افتتاح همان پروژه در خدمت ایشان هستیم.»

استاندار دهوک، منطقه شێخان را منطقه‌ای «کوردپَروَر، میهن‌دوست و مبارز » و نمونه‌ای برجسته از همزیستی در اقلیم کوردستان توصیف کرد و افزود: «این مکان، مقدس‌ترین جایگاه برای ایزدیان در سراسر جهان است و اجرای این پروژه نشان‌دهنده‌ی اهمیت دادن به همزیستی دینی و قومی در اقلیم کوردستان است.»

کابینه‌ی نهم، کابینه‌ی عمران و جسارت

علی تَتَر با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت اقلیم کوردستان اظهار داشت: «شاهکار و معجزه‌ی واقعی این کابینه آن است که علی‌رغم تمام مشکلات، بحران‌های مالی و عدم ارسال بودجه و حقوق از بغداد، با جسارتی بزرگ این پروژه‌های راهبردی و عظیم را به اجرا درآورده است. از نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان سپاسگزاریم که هم استوار و هم جسور بوده‌اند.»

آمار پروژه‌ها در استان دهوک

استاندار دهوک به تشریح پروژه‌های اجرا شده در طول چهار سال گذشته در این استان پرداخت و گفت:

۱۳۴۲ پروژه‌ی کوچک و بزرگ برای اجرا ابلاغ شده است.

۸۹۴ پروژه از این تعداد تکمیل شده و در خدمت شهروندان قرار گرفته است.

۴۴۸ پروژه‌ی دیگر نیز در حال اجرا است و تقریباً هر هفته مجموعه‌ای از پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسند.

۱۷۴۴ کیلومتر راهسازی در چهار سال

وی با تمرکز بر پروژه‌های راهسازی افزود: «در دوره‌ی این کابینه، اقدامات گسترده‌ای در زمینه‌ی توسعه راه‌ها در استان دهوک انجام شده است.»

جاده‌های اصلی: ۵۱۷ کیلومتر

جاده‌های روستایی: آسفالت راه ۲۲۸ روستا که آب به آن‌ها رسیده بود، به طول کلی ۶۷۷ کیلومتر

معابر داخل شهری: ۵۵۰ کیلومتر

مجموع: ۱۷۴۴ کیلومتر جاده و اتوبان در این دوره احداث شده است.

افتتاح پروژه‌ی شێخان-لالش پیش از موعد مقرر

علی تَتَر در خصوص مشخصات پروژه افتتاح شده گفت: «این جاده به طول ۸.۲ کیلومتر با دوره زمانی اجرایی ۴۰۰ روز تعریف شده بود. پروژه در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۶ شهریور ۱۴۰۳) با حضور نخست‌وزیر کلنگ‌زنی شد.»

وی افزود: «با سپاس از شرکت مجری (North Light)، این پروژه با کیفیتی بسیار بالا و مطابق با استانداردهای جهانی، دو ماه زودتر از موعد مقرر تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.»

مژده به مردم شێخان: اتصال به جاده‌ی اصلی دو بانده می‌شود

استاندار دهوک خبر خوشی را نیز برای مردم شێخان اعلام کرد و گفت: «با سپاس از نخست‌وزیر که با آن موافقت کردند، مسیر ارتباطی بین این جاده و جاده‌ی دو بانده جدید پل باعدری-دهوک نیز به یک مسیر دو بانده تبدیل خواهد شد. با این اقدام، مردم شێخان برای رسیدن به دهوک دیگر نیازی به عبور از مسیرهای قدیمی نخواهند داشت و زمان سفر آن‌ها به نصف کاهش خواهد یافت.»

وی همچنین از اقدامات اجتماعی شرکت مجری پروژه قدردانی کرد و اظهار داشت: «این شرکت علاوه بر وظیفه اصلی خود، جاده‌های سه روستای مجاور پروژه (سمرێت، سروکانی و شکفتیا) را نیز با هزینه شخصی آسفالت کرده است. همچنین چشمه مقدس "نَهداره" که برای مردم منطقه اهمیت دارد، بازسازی شده و یک پارک با نام "پارک نهداره" در اطراف آن احداث خواهد شد.»