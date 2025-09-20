نخست‌وزیر: دولت عراق به تعهدات خود در قبال حقوق مردم کوردستان عمل کند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، طی مراسمی با شرکت مقام‌های عالی‌رتبه‌ی ایزدیان و دیگر مقامات استان دهوک، جاده‌ی دوبانده‌ی شیخان- لالش را افتتاح کرد.

نخست‌وزیر، طی یک سخنرانی در این مراسم، ضمن تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به تمام مناطق کوردستان، به تشریح آخرین تحولات در روابط با دولت فدرال و وضعیت شنگال پرداخت.

متن کامل سخنرانی نخست‌وزیر به این شرح است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان.

خواهران و برادران گرامی، حضار ارجمند،

خوشحالم که در جمع شما هستم و به‌ویژه از حضور جناب میر حازم، بابا شیخ، شورای روحانی و شخصیت‌های برجسته‌ی دینی و اجتماعی این منطقه که در این مراسم حضور دارند، سپاسگزاری می‌کنم.

حدود یک سال پیش در همین مکان بودیم و قول دادیم که جاده‌ی شیخان به لالش مقدس را به یک جاده‌ی دو بانده تبدیل کنیم. شکر خدا که پس از یک سال، امروز برای افتتاح این جاده اینجا گرد هم آمده‌ایم.

بی‌گمان، هر خدمتی که برای شهروندانمان انجام دهیم، باز هم کم است؛ به ویژه برای این منطقه که از منظر تاریخی، دینی، همزیستی و تاریخ مبارزاتی ملت ما، منطقه‌ای بسیار مهم است. مردم این منطقه همواره مبارز بوده‌اند و وظیفه‌ی ماست که به آن‌ها خدمت کنیم.

از این رو، هر کاری که انجام می‌دهیم، وظیفه‌ی خود می‌دانیم و خوشحالم که این پروژه یکی از چندین پروژه‌ای است که در این منطقه به اجرا درآمده و بی‌شک اجرای پروژه‌ها در سایر استان‌ها و مناطق نیز ادامه خواهند یافت.

خواهران و برادران ایزدی ما بخش اصیلی از کوردستان هستند و همان‌طور که جناب بارزانی فرمودند، کوردهای اصیل، ایزدی‌ها هستند. به همین دلیل، هیچ‌گاه جدایی میان ما قابل قبول نیست. می‌دانم این منطقه چقدر برای خواهران و برادران ایزدی ما اهمیت دارد. بسیاری از مردم از سراسر جهان برای زیارت لالش مقدس به اینجا می‌آیند و همان‌طور که شنیده‌ایم، پس از چند روز دیگر نیز زیارت‌کنندگان بسیاری به این منطقه سفر خواهند کرد.

امیدوارم این خدمات، تسهیلاتی برای تردد خواهران و برادران ما فراهم کند. همچنین این جاده به مردم دیگر مناطقی که از طریق این مسیر به یکدیگر متصل می‌شوند نیز خدمت‌رسانی خواهد کرد. پروژه‌های دیگری نیز در دست اجراست که پس از تکمیل، این مناطق را به هم متصل کرده و باعث تسهیل در رفت‌وآمد شهروندان، کاهش حوادث ناگوار رانندگی و ارتقای سطح ایمنی شهروندان خواهد شد. امیدوارم که شهروندان نیز با رعایت دستورالعمل‌های وزارت مربوطه و پلیس راهنمایی و رانندگی، برای حفظ سلامتی خود و خانواده‌هایشان همکاری کنند.

باور ما این است که هرچه بیشتر بتوانیم به ملت خود خدمت کنیم، همگی با هم سعادتمندتر خواهیم بود.

ما انتظار حمایت بیشتری از سوی دولت فدرال داشتیم، اما علی‌رغم تمام بحران‌هایی که شاهد بودیم، پروژه‌های عمرانی در اینجا متوقف نشدند. بخش بزرگی از این موفقیت به اعتماد شرکت‌های بخش خصوصی به دولت اقلیم کوردستان بازمی‌گردد که این پروژه را با هزینه‌ی خود اجرا کردند و این جای قدردانی دارد. به همین دلیل، لازم می‌دانم به طور ویژه از شرکت مجری این پروژه تشکر کنم که آن را در مدت زمانی بسیار کوتاه و با استانداردهای جهانی و بین‌المللی به اتمام رساند. از آن‌ها قدردانی می‌کنم و امیدوارم به خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های دیگر در هرکجا که این وظیفه به آن‌ها سپرده شود، ادامه دهند.

می‌خواهم در اینجا به موضوع خواهران و برادران ایزدی‌مان بپردازم که سال‌ها با سختی و مصیبت روبرو شدند، اما همواره قوی‌تر و استوار بر پای خود ایستادند و با دشمنان و توطئه‌های بدخواهان مقابله کردند.

ما شاهد بودیم و من از نزدیک در جریان بودم، زمانی که تروریست‌های وحشی داعش به شنگال حمله کردند، جناب بارزانی دستوری تاریخی صادر کردند که «یا شنگال را آزاد می‌کنیم، یا همگی در این راه شهید می‌شویم». با یاری خداوند، جناب بارزانی فرماندهی نیروهای کوردستان برای آزادسازی شنگال را بر عهده گرفتند و پس از ۱۰۰ روز، به وعده‌ی خود عمل کردند. درست است که ما صدها شهید دادیم، اما اجازه ندادیم اراده‌مان شکسته شود. برای جناب بارزانی، سربلندی خواهران و برادران ایزدی از هر چیزی مهم‌تر بود و زمانی که به شنگال رسیدند، دستور دادند که این بار ما اینجا هستیم و سر دشمنان خواهران و برادران ایزدی‌مان باید در برابر ما خم شود.

این همزیستی که در کوردستان وجود دارد و این پیوند اصیل میان ایزدیان و ما، با هیچ چیزی از هم گسستنی نیست؛ هرچند تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا برخی از خواهران و برادران ایزدی ما را از شنگال دور کنند.

ما تلاش جدی کردیم تا توافق‌نامه‌ی شنگال با دولت فدرال به اجرا درآید، اما متأسفانه تاکنون این توافق به دلیل حضور نیروهای غیرقانونی که خود را بر منطقه تحمیل کرده‌اند، اجرایی نشده است. ما از دولت رسمی فدرال می‌خواهیم گام‌های لازم را بردارد و تسهیلات را فراهم کند تا خواهران و برادران ایزدی ما با سربلندی به شنگال بازگردند.

ما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد تا همه‌ی شهروندانمان، چه ایزدی، چه مسلمان، عرب، ترکمان یا مسیحی، با سربلندی به خانه و کاشانه‌ی خود بازگردند؛ مناطقی که متأسفانه به دلیل حمله‌ی تروریست‌های وحشی مجبور به ترک آن شدند. لازم است که بازگردند و پیوند ما با خاک و سرزمینمان با هیچ توطئه سیاسی از بین نخواهد رفت.

نمی‌خواهم وقت زیادی از شما بگیرم، اما می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و به خواهران و برادران گرامی‌ام بگویم که گفتگوهای ما با دولت فدرال بر سر تأمین بودجه و حقوق ادامه دارد. ما بارها گفته‌ایم که هیچ مانعی از سوی اقلیم وجود ندارد و هرگاه بهانه‌ای مطرح شده، ما برای رفع آن تلاش کرده‌ایم تا حقوق مالی مردم کوردستان تأمین شود.

در آخرین گفتگوها با بغداد، همان‌طور که اطلاع‌رسانی کرده‌ام، میان شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت در اقلیم کوردستان و دولت فدرال به تفاهم و توافقی دست یافته‌ایم که این می‌تواند آغازی بسیار امیدوارکننده برای پایان دادن به این چالش‌ها و موانعی باشد که تاکنون باقی مانده است. امیدواریم در روزهای آینده این توافق به واقعیت تبدیل شود، مورد رضایت همه‌ی طرف‌ها قرار گیرد و دولت عراق به تعهدات خود در قبال حقوق مردم کوردستان عمل کند تا دیگر موضوع حقوق به ابزاری در مباحث روزمره تبدیل نشود. امیدواریم که ان‌شاءالله در آینده‌ی نزدیک به نتیجه‌ای مثبت برسیم.

بیش از این وقت شما را نمی‌گیرم. برای همگی شما آرزوی موفقیت و سعادت دارم و ان‌شاءالله کوردستان ما روز به روز آبادتر خواهد شد.

بسیار سپاسگزارم.