نفتکش ایرانی در میان محاصرهی آمریکا وارد آبهای این کشور شد
تهران آمریکا را به راهزنی دریایی متهم کرد
نفتکش «سیلی سیتی» با حمایت نیروی دریایی ارتش ایران موفق به شکست محاصره و ورود به بنادر جنوبی شد؛ همزمان توقیف کشتی «توسکا» توسط ایالات متحده، مذاکرات احتمالی در اسلامآباد را در وضعیت تعلیق قرار داده است.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نفتکش «سیلی سیتی» با پشتیبانی راهبردی نیروی دریایی این کشور، موفق به عبور از مسیرهای تحت نظارت و ورود به آبهای سرزمینی ایران شده است. بر اساس بیانیهی صادرشده در روز سهشنبه، ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، این نفتکش شب گذشته پس از عبور از دریای عرب، تحت حفاظت یگانهای شناور نیروی دریایی ارتش به سلامت در یکی از بنادر جنوبی ایران پهلو گرفت. مقامهای نظامی ایران تأکید کردند که این عملیات بهرغم «هشدارها و تهدیدهای مستمر» نیروی دریایی ایالات متحده با موفقیت به پایان رسیده است.
در حالی که خبر پهلوگیری «سیلی سیتی» منتشر شده، وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران در بیانیهی دیگری از اقدام تلافیجویانه یا همزمان ایالات متحده خبر داد. طبق این گزارش، ارتش آمریکا شامگاه یکشنبه، ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین)، کشتی «توسکا» را در نزدیکی سواحل دریای عمان توقیف کرده است.
تهران این اقدام واشینگتن را مصداق بارز «راهزنی دریایی» و نقض صریح منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی توصیف کرد. در بیانیهی وزارت امور خارجه آمده است که این رفتار ارتش آمریکا، نقض فاحش توافقنامهی آتشبس ۸ آوریل (۱۹ فروردین) و تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی ایران محسوب میشود که امنیت دریانوردی بینالمللی را با مخاطره جدی مواجه میکند.
دولت ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، اعضای شورای امنیت و سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) خواست تا در قبال این اقدام ایالات متحده موضعی قاطع اتخاذ کنند. تهران ضمن تأکید بر لزوم آزادی فوری کشتی «توسکا»، خدمه و خانوادههای حاضر در آن، اعلام کرد که مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از تنشزایی در منطقه بر عهدهی واشینگتن خواهد بود. در این بیانیه تصریح شده است که جمهوری اسلامی از تمامی ظرفیتهای خود برای دفاع از منافع ملی و امنیت شهروندانش استفاده خواهد کرد.
این تنشهای دریایی در حالی به اوج خود رسیده است که بر اساس برنامهی قبلی، قرار بود امروز سهشنبه، ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود. با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، تا اواخر وقت دیروز اعزام هیئت مذاکرهکننده به پاکستان را رد کرده است. از سوی دیگر، گزارشهای میدانی نشان میدهد که هیئت آمریکایی نیز هنوز وارد کشور میزبان نشده است که این امر نشاندهندهی بنبست دیپلماتیک در سایهی رویاروییهای دریایی اخیر است.