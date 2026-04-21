ترامپ: آمریکا در مذاکرات با ایران در موضع «بسیار بسیار قوی» قرار دارد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه ۲۱ آوریل، اعلام کرد که ایالات متحده برای مذاکره با ایران در موضع قوی قرار دارد، این در حالی است که فرستادگان او برای برگزاری دور دوم مذاکرات در پاکستان آماده می‌شوند.

ترامپ به شبکه تلویزیونی CNBC گفت: «ما در نهایت به توافق بزرگی خواهیم رسید. فکر می‌کنم آنها چاره‌ای ندارند... ما در موضع مذاکره بسیار بسیار قوی هستیم.»

قرار بود هیئتی از آمریکا به رهبری جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، به زودی واشنگتن را به مقصد اسلام آباد ترک کند، که اوایل این ماه میزبان دور اول مذاکرات بود. مذاکراتی که بدون پیشرفت به پایان رسید.

ترامپ از ایران می‌خواهد که ذخایر اورانیوم خود را رها کند و به تلاش‌های خود برای کنترل آبراه راهبردی هرمز که برای انتقال نفت و سایر کالاهای خاورمیانه استفاده می‌شود، پایان دهد.

ایران با وجود اینکه قبل از اعلام آتش‌بس موقت، هفته‌ها هدف بمباران آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بود، تاکنون این شروط را رد کرده است. به گفته کاخ سفید، قرار بود آتش‌بس اواخر چهارشنبه در واشنگتن منقضی شود.

پاسخ ترامپ در مصاحبه با CNBC در مورد اینکه آیا در صورت عدم پیشرفت مذاکرات در پاکستان، آتش‌بس را تمدید خواهد کرد یا خیر، نامشخص بود.

او گفت: «اگر ایران به توافق برسد، می‌تواند جایگاه بسیار خوبی برای خود دست و پا کند.»

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا تهدیدهای قبلی خود مبنی بر بمباران پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را عملی خواهد کرد - چیزی که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند می‌تواند جنایت جنگی باشد - گفت: «این انتخاب من نیست، اما به آنها نیز آسیب خواهد رساند.»

او گفت ایالات متحده در حالی که تهران سعی دارد در طول آتش‌بس، تجهیزات نظامی خود را تجدید کند، یک کشتی حامل «هدیه‌ای» از چین به ایران را توقیف کرده است.

ترامپ به CNBC گفت: «این کشتی هدیه‌ای از چین داشت که خیلی خوب نبود». او افزود: «من کمی متعجب شدم» و گفت که فکر می‌کند با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، «تفاهم» دارد.

یک هفته پیش، ترامپ اعلام کرد شی به او اطمینان داده است که هیچ سلاح چینی به ایران، که سال‌هاست شریک نزدیک پکن است، تحویل نخواهد داد.

ای‌اف‌پی/ب.ن